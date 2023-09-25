Перемогу "Атлетіко" принесли голи Альваро Морати і Антуана Грізманна.

У неділю, 24 вересня, відбувся центральний поєдинок шостого туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський "Реал" грав проти "Атлетіко".

Гра проходила на стадіоні "Метрополітано" і завершилася з рахунком 3:1 на користь підопічних Дієго Сімеоне.

Футболісти "Атлетіко" повели в рахунку в самому дебюті зустрічі - на 4-й хвилині Альваро Мората вразив ворота "вершкових". На 18-й хвилині Антуан Грізманн подвоїв перевагу "матрацників". На 35-й хвилині зустрічі Тоні Кроос скоротив розрив у рахунку.

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У дебюті другого тайму підопічні Дієго Сімеоне вразили ворота "Реала" втретє - Альваро Мората забив з передачі Сауля Ньїгеса.

"Атлетіко" - "Реал" - 3:1

Голи: Мората, 4, 46, Грізманн, 18 - Кроос, 35

"Атлетіко": Облак, Моліна (Аспілікуета, 65), Савич, Хіменес (Корреа, 86), Ермосо, Коке (Вітцель, 46), Сауль, Льоренте, Ліно (Галан, 87), Грізманн, Мората (Депай, 82)

"Реал": Аррісабалага, Алаба, Рюдігер, Фран Гарсія (Менді, 57), Вальверде, Кроос (Браїм Діас, 70), Модріч (Хоселу, 46), Камавінга (Тчуамені, 57), Васкес (Начо, 57), Беллінгем, Родріго

Попередження: Модріч (45), Хіменес (45), Менді (67)

Огляд матчу:

"Реал" зазнав першої поразки в новому сезоні чемпіонату Іспанії. Раніше "вершкові" виграли п'ять матчів з п'яти. З 15 балами команда Карло Анчелотті займає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги. "Атлетіко" з 10 очками йде на п'ятій сходинці. Лідирують в чемпіонаті "Барселона" і "Жирона" - по 16 балів.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Реал" зіграє проти "Лас-Пальмаса", а "Атлетіко" зустрінеться з "Осасуною".

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