"Атлетіко" спробує взяти реванш у "Реала" за поразку в минулому сезоні.

У неділю, 24 вересня, відбудеться центральний поєдинок шостого туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський "Реал" зіграє проти "Атлетіко".

Гра пройде на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді.

Головним арбітром на мадридське дербі призначений Хав'єр Альберола Рохас.

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"Реал" потужно розпочав новий сезон чемпіонату Іспанії, здобувши п'ять перемог у п'яти іграх. "Вершкові" перемогли раніше "Атлетик" (2:0), "Альмерію" (3:1), "Сельту" (1:0), "Хетафе" (2:1) і "Реал Сосьєдад" (2:1).

Головним героєм "Реала" на старті сезону став Джуд Беллінгем, якого "вершкові" цього літа придбали у дортмундської "Боруссії" за 103 мільйони євро. 19-річний англієць зіграв вже шість матчів за "Реал", в яких відзначився 6 забитими голами і однією гольовою передачею.

"Атлетіко" на старті сезону виступає не дуже переконливо. Підопічні Дієго Сімеоне заробили всього 7 очок за 4 матчі в рамках чемпіонату Іспанії. "Матрацники" обіграли "Гранаду" (3:1) і "Райо Вальєнкано" (7:0), зіграли внічию проти "Бетіса" (0:0) і розгромно програли "Валенсії" (0:3).

Атлетіко - Реал Мадрид: прогноз

На думку аналітиків, команди мають приблизно рівні шанси на перемогу в цій грі. Коефіцієнт на перемогу "Реала" - 2,65. На тріумф "Атлетіко" ставку можна зробити з коефіцієнтом 2,75. Нічия - 3,40.

Найбільш ймовірним результатом поєдинку "Атлетіко" - "Реал" Мадрид є нічия з рахунком 1:1. Зробити стаку на такий результат можна з коефіцієнтом 6,80.

Атлетіко - Реал Мадрид: трансляція

В Україні в прямому ефірі протистояння "Атлетіко" і "Реала" транслюватиме відеосервіс MEGOGO, а також платформа Volia TV.

Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.

Додамо, що в минулому сезоні в рамках Ла Ліги "Атлетіко" жодного разу не зміг перемогти "Реал". Перша гра на полі "матрацників" завершилася перемогою "вершкових" з рахунком 2:1, а поєдинок другого кола завершився внічию - 1:1.

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