Джуд Беллінгем / Фото REUTERS

Півзахисник національної збірної Англії Джуд Беллінгем перейшов з дортмундської "Боруссії" в мадридський "Реал". 

Як повідомляє офіційний сайт німецького клубу, за трансфер 19-річного футболіста "вершкові" заплатили 103 мільйони євро. Ще 30% від цієї суми "джмелі" отримають в якості бонусів. 

Варто відзначити, що ця угода стала однією з найбільших в історії обох клубів. 

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Повідомляється, що Джуд Беллінгем підписав з "Реалом" контракт до літа 2029 року. 

Нагадаємо, Беллінгем перейшов в "Боруссію" з англійського "Бірмінгема" за 23 мільйони євро, ставши найдорожчим 17-річним гравцем в історії футболу. 

За дортмундський клуб англієць зіграв 132 матчі, забив 24 голи і віддав 25 гольових передач. 

У нинішньому сезоні на рахунку Беллінгема 8 голів і 5 результативних передач у складі "Боруссії" в рамках чемпіонату Німеччини. 

За підсумками сезону-2022/2023 "Боруссія" посіла друге місце в турнірній таблиці Бундесліги. 

Додамо, що Джуд Беллінгем за версією CIES Football Observatory займає четверте місце в списку найдорожчих футболістів планети на даний момент. Його вартість оцінюється в 190,2 мільйона євро. Вище Беллінгема в рейтингу Букайо Сака (195,8 млн євро), Вінісіус Жуніор (196,3) і Ерлінг Холанд (245,1). 

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