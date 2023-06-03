Марко Асенсіо виступав за "Реал" протягом семи років.

Півзахисник національної збірної Іспанії Марко Асенсіо покине мадридський "Реал" після завершення поточного сезону.

У неділю, 4 червня, 27-річний футболіст зіграє свій останній матч у футболці "вершкових", повідомляє офіційний сайт клуб.

"Реал Мадрид хотів би висловити свою подяку Марку Асенсіо, гравцеві, який сім сезонів захищав нашу емблему і нашу футболку. Він прийшов в "Реал", коли йому було всього 20 років, і йому вдалося увійти в історію нашого клубу як частина команди, яка блискуче грала в один з найуспішніших періодів.

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Вболівальники "Реала" ніколи не забудуть його зразкову кар'єру і поведінку протягом усього цього часу. "Реал" завжди був і буде його домом, і він бажає йому і всій його родині удачі на цьому новому етапі", - йдеться в повідомленні клубу.

Марко Асенсіо перейшов в мадридський "Реал" в 2015 році з "Мальорки" за 3,9 мільйона євро. За 7 років іспанський півзахисник зіграв у футболці "вершкових" 285 матчів, забив 61 гол і віддав 32 гольових передачі.

З "Реалом" Асенсіо завоював 17 трофеїв: чотири Клубні чемпіонати світу, три Ліги чемпіонів, три Суперкубки УЄФА, три чемпіонати Іспанії, три Суперкубки Іспанії і один Кубок Іспанії.

У нинішньому сезоні Асенсіо зіграв 45 матчів за "Реал" у всіх турнірах, забив 12 голів і віддав 6 результативних передач.

За інформацією ЗМІ, Асенсіо продовжить кар'єру в ПСЖ. Французький клуб вже домовився про контракт з іспанцем. Він зароблятиме 10 мільйонів євро на рік.

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