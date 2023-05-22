Бразильський футболіст "Реала" Вінісіус Жуніор піддався расистським образам під час гри проти "Валенсії".

У неділю, 21 травня, відбувся поєдинок 35-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому "Валенсія" приймала мадридський "Реал".

Гра проходила на стадіоні "Месталья" і завершилася з рахунком 1:0 на користь "кажанів".

Однак увагу футбольної громадськості цей матч привернув не сенсаційним результатом, а гучним скандалом. В ході матчу расистським образам піддався бразильський нападник мадридського "Реал" Вінісіус Жуніор.

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Іспанське видання Marca повідомляє, що гравець збірної Бразилії на 70-й хвилині заявив арбітру зустрічі Рікардо де Бургосу і делегату матчу, що хоче покинути поле через образи расистського змісту з боку вболівальників "Валенсії". Після цього на стадіоні "Месталья" по гучномовцю закликали фанатів припинити расистські образи.

Гра продовжилася, і незабаром Вінісіус, вказавши конкретного вболівальника, попросив повторити заклик через систему гучного зв'язку стадіону.

Варто зазначити, що згідно з останніми рекомендаціями ФІФА в таких ситуаціях суддя міг зупинити або навіть перервати матч у разі повторення інцидентів. Однак арбітр зустрічі заспокоїв бразильця, попросивши не турбуватися і прийняв рішення продовжити зустріч.

У підсумку матч "Валенсії" і "Реала" завершився бійкою футболістів, в результаті якої Вінісіус Жуніор отримав червону картку.

Додамо, що якби гра була перервана, "Валенсія" отримала б технічну поразку.

Після матчу скандальний епізод прокоментував головний тренер "Реала" Карло Анчелотті.

"Я не хочу говорити про футбол. Хочу говорити про те, що тут сталося, я думаю, що це важливіше. Те, що сталося, не повинно бути у футболі, це цілком очевидно: стадіон ображає гравця, і тренер повинен прибирати гравця за це. Вінісіус не хотів продовжувати, я йому сказав, що не вважаю справедливим, щоб він йшов, тому що він не винуватець, він потерпілий. Далі йому дають безглузду червону картку, бо це не агресія.

У Ла Ліги є проблема, ці епізоди расизму повинні були зупинити гру. Якщо стадіон ображає гравця, демонструючи расизм, гра повинна бути зупинена, і я сказав би те ж саме, якби ми перемагали з рахунком 3:0, іншого шляху немає.

Я сказав судді: він каже, що в протоколі сказано, що ми повинні повідомити їх заздалегідь, і, якщо вони продовжать, перервати гру. Він повинен повідомляти що? Його почали ображати з першої хвилини. Він дуже сумний, злий, це прикро", - наводить слова Анчелотті Marca.

Інцидент прокоментував і сам потерпілий. Вінісіус Жуніор заявив, що подібне трапляється з ним вже не вперше і звинуватив керівництво ліги в бездіяльності.

"Це сталося не в перший раз, не в другий і не в третій. Расизм-це нормально в Ла Лізі. Керівництво ліги вважає це нормальним, федерація теж, а суперники це заохочують. Мені дуже шкода. Чемпіонат, який колись належав Роналдіньо, Роналду, Кріштіану та Мессі, сьогодні належить расистам.

Мені шкода іспанців, які не згодні з цим, але сьогодні в Бразилії Іспанія відома як країна расистів. І, на жаль, бачачи, що відбувається щотижня, я не можу спростувати це. Я згоден. Але я сильний і піду до кінця проти расистів. Навіть якщо далеко звідси", - написав Вінісіус у своєму Твіттері.

На скандал навколо Вінісіуса Жуніора відреагував також легендарний екс-футболіст "Реала" і збірної Бразилії Роналдо. Він заявив, що допомагатиме своєму співвітчизнику боротися з проявами расизму.

"І знову в Ла Лізі епізод з проявом расизму. Знову він пов'язаний з Вінісіусом. Скільки ще це може тривати? Поки буде існувати безкарність і потурання, буде існувати і расизм. Неприпустимо, що судді, футбольна федерація і влада продовжують не діяти, а вболівальники аплодують цьому в такій абсурдній кількості. Досить. Віні, розраховуй на мене у своїй боротьбі. У нашій боротьбі", - написав Роналдо в Твіттері.

Напередодні стало відомо, що мадридський "Реал" звернувся до генпрокуратури Іспанії. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті "вершкових".

"Реал" (Мадрид) демонструє свою сильну огиду і засуджує події, що відбулися щодо нашого гравця Вінісіуса Жуніора. Факт того, що сталося являє собою атаку на модель нашої соціальної і демократичної правової держави.

"Реал" (Мадрид) вважає, що те, що трапилося є злочином на ґрунті ненависті, тому клуб подав відповідну скаргу до генеральної прокуратури, щоб можна було розслідувати факти і чітко позначити відповідальність.

Стаття 124 Конституції Іспанії встановлює обов'язок прокуратури щодо сприяння у здійсненні правосуддя для захисту закону і прав громадян і суспільства.

З цієї причини, а також з урахуванням серйозності подій, що відбулися, "Реал" звернувся до Генеральної прокуратури країни", - йдеться в заяві клубу.

Вінісіус Жуніор грає за "Реал" з 2018 року. На рахунку 22-річного футболіста 224 матчі, 59 голів і 64 гольових передачі у футболці мадридського клубу.

Контракт бразильського нападника з "вершковими" розрахований до 2024 року.

Додамо, що через поразку від "Валенсії" мадридський клуб опустився на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. В активі команди Карло Анчелотті 71 очко. "Валенсія" з 40 балами йде на 13-й позиції.

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