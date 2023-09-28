"Жирона" обійшла в турнірній таблиці Ла Ліги мадридський "Реал" і "Барселону".

У середу, 27 вересня, відбувся поєдинок сьомого туру іспанської Ла Ліги, в якому "Жирона" протистояла "Вільярреалу".

Гра проходила на стадіоні "Де ла Кераміка" і завершилася з рахунком 2:1 на користь каталонського клубу.

Рахунок у матчі відкрили господарі поля - на 49-й хвилині півзахисник "Вільярреала" Дані Парехо реалізував пенальті.

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На 56-й хвилині український нападник Артем Довбик ударом головою відправив м'яч у сітку воріт суперника і зрівняв рахунок. Асистував йому Савіо. Відзначимо, що в гольовій атаці взяв участь і Віктор Циганков, він віддав передгольовий пас.

Через п'ять хвилин "Жирона" забила другий гол, який приніс команді три очки. Відзначився Ерік Гарсія.

"Вільярреал" - "Жирона" - 1:2

Голи: Парехо, 49 (пен.) - Довбик, 56, Гарсія, 61

"Вільярреал": Йоргенсен, Фойт, Альбіоль (Габбія, 78), Манді, Педраса, Піно (Ахомаш, 59), Капу (Терратс, 59), Парехо (Трігерос, 90+7), Алекс Баена, Моралес (Бреретон, 78), Серлот

"Жирона": Гассаніга, Мартінес (Ян Коуто, 52), Давид Лопес, Ерік Гарсія (Блінд, 90+7), Мігель Гутьєррес, Алеїш Гарсія, Еррера, Мартін (Порту, 53), Циганков (Соліс, 88), Савіо, Довбик (Стуані, 69)

Попередження: Піно, 16, Баена, 89, Бреретон, 90+4 - Еррера, 58

Огляд матчу:

Українці Артем Довбик і Віктор Циганков отримали від статистичного порталу WhoScored однакові високі оцінки - по 7,5 бала. Найбільше українців отримав лише один гравець - Алейш Гарсія (7,7 бала).

Після цієї перемоги "Жирона", набравши 19 очок, очолила турнірну таблицю Ла Ліги. На другому місці з 18 очками йде мадридський "Реал", "Барселона" з 17 балами - третя.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Жирона" зіграє проти мадридського "Реала". Гра відбудеться 30 вересня.

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