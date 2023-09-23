"Жирона" тимчасово посідає перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Нападник збірної України Артем Довбик відзначився результативною грою за "Жирону" в матчі 6-го туру Ла Ліги проти "Мальорки".

Довбик вийшов на поле у стартовому складі і провів на полі 61 хвилину. На 33-й хвилині українець реалізував пенальті, а на 57-й хвилині Довбик віддав гольову передачу на Савіо.

"Жирона" здобула розгромну перемогу з рахунком 5:3. На рахунку Довбика тепер 2 голи і 2 передачі в 6 матчах за "Жирону".

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Інший українець Віктор Циганков провів на полі теж 61 хвилину і запам'ятався грою рукою у власному карному майданчику, після якої "Мальорка" отримала право пробити пенальті, який Мурікі успішно реалізував.

Жирона - Мальорка - 5:3

Голи: Лопес, 26, Довбик, 33 (з пен.), Мартін, 37, Еррера, 45, Савіо, 57 - Мурікі, 4 (з пен.), Абдон, 88, 90+5

27 вересня "Жирона" завітає у гості до "Вільярреала". "Жирона" тимчасово посідає перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії - у неї 16 очок. В мадридського "Реала" на один бал менше, але є гра в запасі.

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