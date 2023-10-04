У жовтні збірна України зіграє проти Північної Македонії та Мальти.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заміною для Віктора Циганкова, який отримав пошкодження у матчі "Жирони" проти мадридського "Реала".

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, замість травмованого екс-вінгера "Динамо" наставник "синьо-жовтих" включив до складу півзахисника "Дніпра-1" Олександра Піхальонка.

Нагадаємо, Віктор Циганков відчув м'язовий дискомфорт у першій половині поєдинку восьмого туру іспанської першості проти мадридського "Реала" і в перерві попросив заміну.

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Український вінгер пройшов медичне обстеження, яке виявило у нього травму двоголового м'яза стегна правої ноги. На відновлення Циганкову знадобиться приблизно один місяць.

Додамо, що збірна України розпочне свій збір 8 жовтня у Празі, де 14 жовтня зіграє номінально домашній матч кваліфікації Євро-2024 проти збірної Північної Македонії. 17 жовтня підопічні Сергія Реброва зіграють виїзний поєдинок проти Мальти.

Збірна України займає третю сходинку в групі С кваліфікації на чемпіонат Європи-2024, набравши 7 очок. Стільки ж балів і у Італії, яка йде третьою, і у Північній Македонії, що займає четверту сходинку. Лідирує в групі збірна Англії (13 очок).

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