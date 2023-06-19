Сергій Ребров проведе ротацію складу в грі проти Мальти.

У понеділок, 19 червня, збірна України в рамках кваліфікації Євро-2024 з футболу зіграє проти Мальти.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров на прес-конференції перед матчем розповів, що українську команду чекає важка гра.

"Я впевнений, що буде важкий матч. Вони теж грали 2 дні тому, тому будуть теж втомлені, але на цьому рівні у них є достатньо провідних гравців, і вони будуть готуватися дуже серйозно. Ми в першу чергу повинні думати про себе, як ми граємо. І я говорив гравцям, що ми поважаємо суперника, але повинні думати про нашу гру.

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Очікую, що ми будемо грати в інший футбол, ніж у першому матчі", - наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Також наставник "синьо-жовтих" підтвердив, що до матчу з Мальтою можна очікувати ротацію, але не став ділиться деталями про стартовий склад.

"З Мальтою гратимуть ті гравці, які готові грати. Ви побачите, може бути, інший склад, але ми повинні робити ротацію. Вона точно буде, але подивимося, що буде", - заявив тренер збірної України.

Крім того, Сергій Ребров відповів на питання про форму Михайла Мудрика, який провів невдалі півсезону в "Челсі", але в той же час допоміг "синьо-жовтим" взяти три очки в грі проти Північної Македонії.

"Я не вважаю, що це проблема, що Михайло не багато грає за "Челсі", я вважаю, що він допомагає "Челсі". Я бачу, на тренуваннях він працює, він завжди зосереджений, дуже уважно ставиться до тренувань і ігор. Всі роблять помилки", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Сергій Ребров очолив збірну України 7 червня. Під його керівництвом команда зіграла два матчі. Товариський поєдинок проти Німеччини завершився внічию з рахунком 3:3, а гра проти Північної Македонії в рамках кваліфікації Євро-2024 завершилася вольовою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:2.

Матч Україна - Мальта пройде в місті Трнава (Словаччина). Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.

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