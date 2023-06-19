Збірна України зіграє заключний поєдинок червневого збору.

У понеділок, 19 червня, відбудеться поєдинок четвертого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024, в якому збірна України зіграє проти Мальти.

Зустріч команд прийме Стадіон Антона Малатинського в місті Трнава (Словаччина).

Збірна України в рамках відбору на Євро-2024 з футболу зіграла два матчі. "Синьо-жовті" програли збірній Англії (0:2) і перемогли Північну Македонії (3:2).

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Відзначимо, що в червні збірну України очолив Сергій Ребров. Саме під його керівництвом команда здобула першу перемогу в кваліфікації ЧЄ-2024. Також з Ребровим збірна України зіграла внічию проти Німеччини в товариському матчі.

Збірна Мальти в кваліфікації Євро-2024 зазнали поразки в трьох матчах з трьох: проти Північної Македонії (1:2), Італії (0:2) і Англії (0:4).

Між собою збірні Мальти зустрічалися тільки один раз. У 2017 році в товариському матчі мальтійці сенсаційно обіграли "синьо-жовтих" з рахунком 1:0.

Україна - Мальта: трансляція

Поєдинок збірної України проти Мальти в прямому ефірі буде показаний на місцевих телеканалах суспільного, крім OTT-сервісів.

Також пряма трансляція цієї зустрічі буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Початок поєдинку - о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, лідером групи з на даний момент є збірна Англії, у якої 9 очок. Далі йдуть збірні України (3), Італії (3), Північної Македонії (3) і Мальти (0).

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