У четвертому турі Ліги націй Ірландія спробує взяти реванш у збірної України.

У вівторок, 14 червня, національна збірна України з футболу зіграє свій третій поєдинок у рамках групового етапу Ліги націй УЄФА.

На муніципальному стадіоні ЛКС імені Владислава Круля підопічні Олександра Петракова зіграють номінально домашній матч проти Ірландії.

Україна - Ірландія: прогноз букмекерів на поєдинок Ліги націй

Розсудить гру України та Ірландії турецька бригада арбітрів на чолі з 40-річним Алі Палабийиком.

Після двох перемог у новому сезоні Ліги націй, "синьо-жовті" очолили свою групу, наблизивши себе до повернення в елітний дивізіон.

Нагадаємо, в першому матчі українці здолали в гостях збірну Ірландії, у другому розгромили в номінально домашній грі Вірменію - 3:0.

Збірна Ірландії є непростою командою. У першій грі проти України їм вдалося неслабо потріпати нерви "синьо-жовтим", а в матчі з шотландцями, вони і зовсім здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Команда Кенні безумовно є міцним горішком, однак, варто відзначити, демонструє досить нестабільну гру. У першому турі ірландці сенсаційно програли збірній Вірменії в гостях з рахунком 1:0.

Україна - Ірландія: де дивитися матч

У прямому ефірі гру транслюватиме відеосервіс Київстар ТВ. Також матч буде доступний в запису на платформі.

Крім того, в прямому ефірі гру транслюватимуть телеканали "Футбол 1", "Індиго TV" і платформи oll.tv та MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Додамо, що в іншому матчі цієї групи на Республіканському стадіоні в Єревані зійдуться збірні Вірменії та Шотландії.

Збірна України в Лізі націй