У вівторок, 14 червня, національна збірна України з футболу зіграє свій третій поєдинок у рамках групового етапу Ліги націй УЄФА.
На муніципальному стадіоні ЛКС імені Владислава Круля підопічні Олександра Петракова зіграють номінально домашній матч проти Ірландії.
Україна - Ірландія: прогноз букмекерів на поєдинок Ліги націй
Розсудить гру України та Ірландії турецька бригада арбітрів на чолі з 40-річним Алі Палабийиком.
Після двох перемог у новому сезоні Ліги націй, "синьо-жовті" очолили свою групу, наблизивши себе до повернення в елітний дивізіон.
Нагадаємо, в першому матчі українці здолали в гостях збірну Ірландії, у другому розгромили в номінально домашній грі Вірменію - 3:0.
Збірна Ірландії є непростою командою. У першій грі проти України їм вдалося неслабо потріпати нерви "синьо-жовтим", а в матчі з шотландцями, вони і зовсім здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.
Команда Кенні безумовно є міцним горішком, однак, варто відзначити, демонструє досить нестабільну гру. У першому турі ірландці сенсаційно програли збірній Вірменії в гостях з рахунком 1:0.
Україна - Ірландія: де дивитися матч
У прямому ефірі гру транслюватиме відеосервіс Київстар ТВ. Також матч буде доступний в запису на платформі.
Крім того, в прямому ефірі гру транслюватимуть телеканали "Футбол 1", "Індиго TV" і платформи oll.tv та MEGOGO.
Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Додамо, що в іншому матчі цієї групи на Республіканському стадіоні в Єревані зійдуться збірні Вірменії та Шотландії.
Збірна України в Лізі націй
- У першому розіграші Ліги націй (2018-2019) збірна України зуміла піднятися з Ліги В в Лігу А, посівши перше місце в групі з Чехією і Словаччиною.
- У сезоні 2020-2021 Україна повернулася до дивізіону в через скандальну технічну поразку від швейцарців за матч заключного туру, який не відбувся після того, як головний лікар Люцерна закрив збірну України в повному складі на карантин у Швейцарії. Матч скасували, а УЄФА зарахував технічну поразку української збірної. Апеляція УАФ була відхилена.
- Збірна України, у якої було 6 очок, у підсумку посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. Швейцарці, завдяки технічній перемозі обійшли українців, посівши третє місце з 6 очками.
- У цьому сезоні Ліги націй Україна виступає в групі 1 з Ірландією, Шотландією та Вірменією. Переможець цієї групи підніметься в Лігу А, а аутсайдер перейде в Лігу С.