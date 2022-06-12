Збірна України зіграє матч у відповідь проти Ірландії в рамках Ліги націй.

У вівторок, 14 червня, збірна України з футболу зіграє свій третій поєдинок у рамках групового етапу Ліги націй УЄФА.

У групі 1 дивізіону В "синьо-жовті" на муніципальному стадіоні ЛКС імені Владислава Круля прийматимуть команду Ірландії.

На цьому поєдинку працюватимуть рефері з Туреччини. Арбітраж очолить 40-річний Алі Палабийик. Четвертий суддя - Хюсейін Гечек.

Збірна України зіграла всього два матчі в нинішньому розіграші Ліги націй, проте вже очолює свою групу. Підопічні Олександра Петракова здобули дві перемоги у двох стартових іграх. У першому матчі українці здолали в гостях збірну Ірландії, у другому розгромили в номінально домашній грі Вірменію - 3:0.

Ірландія зіграла вже три матчі в цьому сезоні Ліги націй. У першому турі ірландці сенсаційно програли Вірменії (0:1), у другому Україні (0:1), а в третьому несподівано розгромили збірну Шотландії - 3:0. Ірландія з 3 балами займає друге місце в групі.

У першій грі проти Ірландії збірна України грала не оптимальним своїм складом, оскільки головний тренер команди дав відпочинок основним футболістам після важких ігор плей-офф відбору на ЧС-2022.

Нагадаємо, 1 червня збірна України обіграла в півфіналі відбору на ЧС-2022 Шотландію з рахунком 3:1. 5 червня підопічні Олександра Петракова поступилися команді Уельсу з рахунком 1:0 в Кардіффі.

У повторній же грі з ірландцями Україна повинна зіграти більш оптимальним складом, що ще більше знижує шанси Ірландії на перемогу.

Україна - Ірландія: прогнози букмекерів на матч

Букмекери вважають українську збірну фаворитами майбутнього матчу.

На команду Олександра Петракова приймають ставки з коефіцієнтом 1.80, на нічийний результат - 3.60, а на успіх Ірландії - 4.90.

Очікується, що цей матч буде не дуже результативним. Стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 2.26, а відповідний тотал менше - 1.68.

На те, що Україна зможе перемогти в грі з Ірландією і не пропустити приймають ставки з коефіцієнтом 2.60.

Нагадаємо, далі за розкладом в України в Лізі націй чекають виїзні матчі з Шотландією і Вірменією. Завершуватиметься кампанія Ліги націй у вересні поєдинком проти шотландців номінально вдома.

Збірна України в Лізі націй