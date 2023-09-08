Поєдинок збірних України та Англії пройде в польському Вроцлаві.

У суботу, 9 вересня, збірна України зіграє проти національної команди Англії в рамках п'ятого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну номінально домашній матч "синьо-жовті" проведуть у польському місті Вроцлав на стадіоні "Тарчинські Арена".

Головним арбітром зустрічі призначений болгарський рефері Георгій Кабаков. Допомагати йому будуть Мартін Маргарит і Діян Валков. Четвертий суддя - Нікола Попов.

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Збірні Англії та України вже зустрічалися в рамках відбіркового циклу Євро-2024. У другому турі підопічні Гарета Саутгейта виграли з рахунком 2:0. Голами відзначилися Харрі Кейн і Букайо Сака.

Для збірної України це буде четверта гра в рамках кваліфікації ЧЄ-2024. Раніше "синьо-жовті", крім поразки від Англії, виграли у Північної Македонії (3:2) і Мальти (1:0).

Збірна Англії здобула чотири перемоги в чотирьох іграх: Італія (2:1), Україна (2:0), Мальта (4:0) і Північна Македонія (7:0).

Україна - Англія

Орієнтовні склади:

Україна: Бущан, Тимчик, Матвієнко, Забарний, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Циганков, Мудрик, Ярмоленко, Довбик

Англія: Пікфорд, Тріпп'єр, Магуайр, Уокер, Гехі, Райс, Хендерсон, Чілвелл, Сака, Меддісон, Кейн

Онлайн-трансляція матчу

Турнірна таблиця групи С перед 5-м туром

Огляд матчу 2-го туру кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна:

Слова тренерів перед матчем

Головний тренер збірної України Сергій Ребров:

"На жаль, є невеликі пошкодження у футболістів. Але ми викликали 26 гравців, їх достатньо. Подібні проблеми є і у збірної Англії. Я завжди говорив, що ми повинні поважати суперника, але акцентувати увагу на своїй грі. Незважаючи на всі пошкодження, ми повинні показувати нашу гру.

Я повинен готуватися до кожної гри. Зараз поєдинок з Англією, потім з Італією. Але я сконцентрований на цій грі, ми не рахуємо очки, які повинні заробити в двох матчах. Ми повинні зосередитися на грі, повинні зробити максимум для трьох очок, а далі подивимося, що буде.

На жаль, вже більше року ми граємо за межами України. Ми повинні змагатися в такій ситуації. Упевнений, що буде велика підтримка українців і поляків. Думаю, буде хороша атмосфера на стадіоні і футболісти її відчують.

Що стосується роботи, то я дуже щасливий, це велика відповідальність. Я радий, що приєднався до команди в такий складний час. Кожен гравець збірної постійно думає про Україну, ми про це постійно говоримо. Ми знаємо, чому ми тут на своєму місці - тому, що є хлопці і дівчата, які борються на передовій за нашу незалежність. Для мене, як тренера, це навіть легше, адже не потрібно мотивувати підопічних. Вони чітко знають, за що грають, розуміють свою мету, і ми йдемо до неї".

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт:

"Ми розуміємо, що у Вроцлаві живуть тисячі українців, вимушених тікати від війни, і знаємо, наскільки емоційним може виявитися завтрашній поєдинок. Але ми приїхали грати у футбол і будемо намагатися досягти позитивного результату.

Українська збірна - дуже небезпечна і організована команда, блискуче діюча, перш за все, на контратаках. Нам потрібно зосередитися і намагатися нейтралізувати футболістів суперника в центральній зоні.

Ми усвідомлюємо, за яких обставин ми граємо. Ми добре знаємо багатьох футболістів збірної України, які виступають в АПЛ. Ми розуміємо, в якій ситуації знаходиться наш суперник. Ми підтримуємо українців, але завтра нам слід грати у футбол".