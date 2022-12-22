Мадридський "Реал" готовий зробити ставку на головну зірку збірної Франції.

Мадридський "Реал" спробує здійснити трансфер нападника ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе.

За інформацією видання La Gazzetta dello Sport, "вершкові" планують підписати 24-річного француза влітку 2023 року.

Відзначається, що контракт між Мбаппе і ПСЖ, укладений до 2025 року на суму 630 мільйонів євро, не лякає президента "Реала" Флорентіно Переса. "Вершкові" готові платити Кіліану аналогічні гроші.

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Загальна сума операції з переходу Мбаппе в "Реал" може скласти 1 мільярд євро. Вона буде включати суму самого трансферу, зарплату футболіста і бонуси.

Нагадаємо, "Реал" намагався підписати Мбаппе влітку 2022 року, але француз в останній момент вирішив продовжити свою угоду з ПСЖ і залишився виступати в чемпіонаті Франції.

У нинішньому сезоні Мбаппе зіграв 20 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, в яких забив 19 голів і віддавши п'ять гольових передач.

На ЧС-2022 Кіліан Мбаппе зі збірною Франції дійшов до фіналу, де команда поступилася Аргентині. 24-річний форвард відзначився хет-триком у фіналі і став найкращим бомбардиром мундіалю.

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