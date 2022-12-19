Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром чемпіонату світу в Катарі.

У неділю, 18 грудня, відбувся фінальний поєдинок 22-го в історії чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Аргентини перемогла в серії пенальті Францію.

Головна зірка збірної Франції Кіліан Мбаппе, який відзначився хет-триком у фіналі, вперше відреагував на поразку "синіх" у грі з Аргентиною.

"Ми ще повернемося", - написав Мбаппе у своєму Твіттері.

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Варто відзначити, що особисто для Мбаппе ЧС-2022 склався досить непогано. 23-річний форвард забив вісім голів на турнірі і став найкращим бомбардиром мундіалю.

Додамо, що ЧС в Катарі став другим мундіалем в кар'єрі Мбаппе. На світовій першості 2018 року футболіст разом зі збірною Франції став чемпіоном світу.

У свої 23 роки Кіліан Мбаппе забив вже 12 голів на чемпіонатах світу. Рекордсменом за цим показником є легендарний екс-форвард збірної Німеччини Мирослав Клозе, на рахунку якого 16 голів на мундіалях.

Форвард ПСЖ цілком може перевершити досягнення Клозе вже на наступному чемпіонаті світу, який пройде в 2026 році в США, Канаді та Мексиці.

У складі збірної Франції Кіліан Мбаппе зіграв 66 матчів і забив 36 голів.

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