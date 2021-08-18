Олександр Петраков виконуватиме обов'язки головного тренера "жовто-синіх".

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова виконуючим обов'язки головного тренера збірної України.

Як повідомляється на офіційному сайті УАФ, 64-річний Петраков призначений "до подальших рішень виконкому".

Фахівець готуватиме українську збірну до матчів кваліфікації ЧС-2022.

Найближчим часом Петраков сформує тренерський, адміністративний і медичний штаб збірної України.

"Олександр Васильович - всесвітньо відомий фахівець, має високий авторитет серед нашої футбольної громадськості і необхідні знання і досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни. Тому цілком заслужено отримав одноголосну підтримку членів виконкому", - сказав президент УАФ Андрій Павелко.

Раніше неофіційно повідомлялося, що Петраков керуватиме збірною до тих пір, поки Ребров не зможе покинути "Аль-Айн". А віце-президент УАФ Василь Орлецький сказав, що Ребров "підтримав" призначення Петракова, а в УАФ чекатимуть, поки він "владнає свої стосунки з клубом".

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Олександр Петраков: що про нього відомо

Олександр Петраков почав тренерську кар'єру в 1993 році. До 2010 року він працював головним тренером в ЦСКА-2, "Спартаку" (Суми) і "Вінниці", а також асистентом головного тренера в декількох клубах, включаючи київське "Динамо" (у 2001-2005 роках).

З 2010 року Петраков працював з юнацькими та молодіжними збірними України (від 16 до 20 років).

У 2019 році він привів збірну України U-20 до перемоги на чемпіонаті світу. Також в його активі вихід до півфіналу чемпіонату Європи U-19 в 2018 році.

Завдяки перемозі на чемпіонаті світу Петраков увійшов до числа 25 найкращих у світі тренерів збірних за версією IFFHS за підсумками 2019 року.

Перед тим, як очолити головну команду країни, Петраков працював зі збірною U-18.

Автор: Антон Дудар