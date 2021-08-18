Виконуючим обов'язки головного тренера призначений чемпіон світу Олександр Петраков.

Збірну України з футболу тренуватиме Олександр Петраков.

На цій посаді Петраков змінив Андрія Шевченка, який попрощався зі збірною України 1 серпня.

Кандидатуру тренера затвердив виконком Української асоціації футболу, повідомив у Twitter журналіст Ігор Бурбас.

"До опівночі у Будинку футболу чекали звісток з Еміратів (від Сергія Реброва, - Прим.). Дочекалися і лиш після цього рішенням виконкому призначили Петракова в.о. головного тренера збірної", - написав Бурбас.

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Також інформацію про призначення Петракова в Facebook підтвердив віце-президент УАФ Василь Орлецький:

"Вітаю Олександра Васильовича Петракова з призначенням на посаду головного тренера національної збірної України!".

"Сергій Ребров підтримав таке рішення. Чекаємо, коли він владнає свої стосунки з теперішнім клубом", - також написав Орлецький.

Раніше неофіційно повідомлялося, що Петраков керуватиме збірною до тих пір, поки Ребров не зможе покинути "Аль-Айн".

Олександр Петраков: що про нього відомо

Олександр Петраков почав тренерську кар'єру в 1993 році. До 2010 року він працював головним тренером в ЦСКА-2, "Спартаку" (Суми) і "Вінниці", а також асистентом головного тренера в декількох клубах, включаючи київське "Динамо" (у 2001-2005 роках).

З 2010 року Петраков працював з юнацькими та молодіжними збірними України (від 16 до 20 років).

У 2019 році він привів збірну України U-20 до перемоги на чемпіонаті світу. Також в його активі вихід до півфіналу чемпіонату Європи U-19 в 2018 році.

Завдяки перемозі на чемпіонаті світу Петраков увійшов до числа 25 найкращих у світі тренерів збірних за версією IFFHS за підсумками 2019 року.

Перед тим, як очолити головну команду країни, Петраков працював зі збірною U-18.

Автор: Антон Дудар