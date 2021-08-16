Ім'я нового тренера "жовто-синіх" буде названо 17 серпня.

Олександр Петраков, який приводив збірну України U-20 до золотих медалей чемпіонату світу, готовий прийняти головну команду країни на тимчасовій основі.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик у програмі "Циганик LIVE" на YouTube.

"Ще залишаються шанси, що Сергію Реброву вдасться узгодити своє розставання з "Аль-Айном". Переговори ведуться і сьогодні, наскільки мені відомо. Сам Ребров там поставив досить жорсткі умови, і є шанс, що він зможе все-таки розірвати контракт.

Якщо ж цього не трапиться, то завтра (17 серпня, - Прим.) виконуючим обов'язки головного тренера збірної України буде призначений Олександр Петраков", - сказав журналіст.

Він підкреслив, що Ребров рано чи пізно прийме збірну, а Петраков поступиться йому місцем головного тренера:

"Ребров буде тренером національної збірної як тільки йому вдасться вирішити питання зі своїм клубом. Що стосується Петракова, то він згоден працювати зі збірною до тих пір, поки Сергій Ребров не покине "Аль-Айн". Він абсолютно нормально це сприйняв. Якщо Ребров розірве контракт найближчим часом, то Петраков повернеться до роботи з юнацькою збірною".

Зміна тренера у збірній України: головне

Андрій Шевченко 1 серпня зробив заяву, в якій попрощався зі збірною України.

ЗМІ назвали причини, через які Шевченко покинув свій пост.

Спочатку головним кандидатом на пост тренера збірної називався Мирон Маркевич, але потім фахівець повідомив, що йому "навіть не пропонували цю посаду". При цьому Маркевич підкреслив, що новим тренером збірної стане Сергій Ребров, який цього літа підписав контракт з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ.

Однак пізніше стало відомо, що Ребров знаходиться в розташуванні свого клубу, а сам тренер підкреслив, що виконує свій контракт.

Тепер очікується, що команду очолить чемпіон світу U-20 Олександр Петраков. Його кандидатуру затвердять на виконкомі УАФ 17 серпня.

Відзначимо, що в УАФ обіцяли назвати нового наставника команди 9 серпня, але все ще не зробили це.

Автор: Антон Дудар