Олександр Петраков є альтернативним варіантом, якщо не вийде домовитися з Сергієм Ребровим.

Українська асоціація футболу може призначити головним тренером збірної України Олександра Петракова, якщо Сергій Ребров не зможе розірвати контракт з еміратським клубом "Аль-Айн".

Про це повідомляє meta-ratings.com.

Ребров продовжує бути головним кандидатом на пост керманича збірної, але все залежить від того, чи відпустить його "Аль-Айн". Якщо варіант з Ребровим не втілиться в життя, то УАФ довірить Петракову збірну, а той працюватиме в статусі виконуючого обов'язки головного тренера.

Петраков, який разом з молодіжною збірною України U-20 виграв чемпіонат світу у 2019 році, наразі тренує U-18.

Зміна тренера у збірній України: головне

Андрій Шевченко 1 серпня зробив заяву, в якій попрощався зі збірною України.

ЗМІ назвали причини, через які Шевченко покинув свій пост.

Спочатку головним кандидатом на пост тренера збірної називався Мирон Маркевич.

Сергій Ребров нещодавно покинув "Ференцварош" і підписав контракт з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ. Він ще не провів біля керма команди жодного матчу. І, судячи з усього, сторонам вдалося домовитися про розірвання угоди, щоб Ребров міг очолити збірну України.

За неофіційною інформацією, Ребров підпише контракт зі збірною України за схемою "2+1".

Автор: Артем Будрін