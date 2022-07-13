"Динамо" провело два спаринги проти "Ліона".

У вівторок, 12 липня, "Динамо" зіграло товариський поєдинок з 7-разовим чемпіоном Франції - "Ліоном". Підопічні Мірчі Луческу програли з розгромним рахунком 0:3.

Рахунок у матчі "Ліон" відкрив на початку другого тайму – Георгій Бущан відбив м'яч перед собою після не надто складного удару головою, Кастелло Люкеба випередив опонентів і добив м'яч у сітку.

На 74-й хвилині Філіп Буйє відверто здивував Бущана дальнім ударом. Через кілька хвилин Секу Лега довів рахунок до розгромного. Команда Мірчі Луческу відповісти так і не змогла.

"Ліон" - "Динамо" - 3:0

Голи: Лукеба, 53, Буйє, 74, Лега, 78

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Вербич, Бесєдін

Огляд матчу:

Відзначимо, що в цей же день кількома годинами раніше "Динамо" і "Ліон" зіграли матч резервними складами. У цій грі перемогу святкували футболісти Українського клубу з рахунком 3:1.

"Ліон" - "Динамо" - 1:3

Голи: Ель-Арух, 60 - Антюх, 29, Супряга, 57, Волошин, 86

"Динамо": Бойко (Нещерет, 64), Кравченко (Тимчик, 64), Бурда, Сирота (Боль, 73), Овчаренко (Дубінчак, 64), Андрієвський, Шепелєв, Антюх (Волошин, 80), Гармаш, Ванат, Супряга

Огляд матчу:

Поєдинок "Динамо" проти "Ліона" відбувся в рамках благодійного турне киян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") на підтримку України у війні з російськими окупантами.

Нагадаємо, цього місяця "Динамо" стартує в кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником киян у другому раунді кваліфікації буде турецький "Фенербахче".

Через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ проти України, київське "Динамо" не може зіграти домашній матч кваліфікації ЛЧ на своєму полі. Тож, керівництво "біло-синіх" прийняло рішення, що зустріч відбудеться у польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля.

Перший матч "Динамо" проти "Фенербахче" запланований на 20 липня, початок – о 21:00 за київським часом. Гра-відповідь пройде 26 або 27 липня в Стамбулі на клубному стадіоні "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

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