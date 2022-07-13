У вівторок, 12 липня, "Динамо" зіграло товариський поєдинок з 7-разовим чемпіоном Франції - "Ліоном". Підопічні Мірчі Луческу програли з розгромним рахунком 0:3.
Рахунок у матчі "Ліон" відкрив на початку другого тайму – Георгій Бущан відбив м'яч перед собою після не надто складного удару головою, Кастелло Люкеба випередив опонентів і добив м'яч у сітку.
На 74-й хвилині Філіп Буйє відверто здивував Бущана дальнім ударом. Через кілька хвилин Секу Лега довів рахунок до розгромного. Команда Мірчі Луческу відповісти так і не змогла.
"Ліон" - "Динамо" - 3:0
Голи: Лукеба, 53, Буйє, 74, Лега, 78
"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Вербич, Бесєдін
Огляд матчу:
Відзначимо, що в цей же день кількома годинами раніше "Динамо" і "Ліон" зіграли матч резервними складами. У цій грі перемогу святкували футболісти Українського клубу з рахунком 3:1.
"Ліон" - "Динамо" - 1:3
Голи: Ель-Арух, 60 - Антюх, 29, Супряга, 57, Волошин, 86
"Динамо": Бойко (Нещерет, 64), Кравченко (Тимчик, 64), Бурда, Сирота (Боль, 73), Овчаренко (Дубінчак, 64), Андрієвський, Шепелєв, Антюх (Волошин, 80), Гармаш, Ванат, Супряга
Огляд матчу:
Поєдинок "Динамо" проти "Ліона" відбувся в рамках благодійного турне киян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") на підтримку України у війні з російськими окупантами.
Нагадаємо, цього місяця "Динамо" стартує в кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником киян у другому раунді кваліфікації буде турецький "Фенербахче".
Через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ проти України, київське "Динамо" не може зіграти домашній матч кваліфікації ЛЧ на своєму полі. Тож, керівництво "біло-синіх" прийняло рішення, що зустріч відбудеться у польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля.
Перший матч "Динамо" проти "Фенербахче" запланований на 20 липня, початок – о 21:00 за київським часом. Гра-відповідь пройде 26 або 27 липня в Стамбулі на клубному стадіоні "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".