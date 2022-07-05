Півзахисник національної збірної України та "Динамо" Віктор Циганков може перебратися в іспанський чемпіонат.
Як повідомляє SFC Diario, у послугах українського півзахисника зацікавлена "Севілья".
За даними джерела, іспанський клуб зробив пропозицію "Динамо" щодо трансферу Циганкова в розмірі 12,5 мільйонів євро.
Відзначимо, що Transfermarkt оцінює футболіста в 25 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Віктор Циганков не планує підписувати новий контракт з "Динамо" і хоче спробувати свої сили в одному з топ-5 європейських чемпіонатів.
У минулому сезоні Циганков зіграв 25 матчів за "Динамо", в яких забив 11 голів і віддав 4 гольових передачі.
Віктор Циганков: кар'єра в "Динамо"
- Циганков є вихованцем вінницького футболу, але на професійному рівні виступав лише за київське "Динамо".
- Дебютував за першу команду "Динамо" Циганков у віці 18 років у матчі Прем'єр-ліги проти кам'янської "Сталі" 14 серпня 2016 року. А перший гол в УПЛ Циганков забив у ворота донецького "Олімпіка".
- Циганков - наймолодший автор хет-трику в історії "Динамо": забив три м'ячі у ворота львівських "Карпат" у віці 19 років і 256 днів.
- У складі київського "Динамо" Циганков зіграв 213 матчів, в яких відзначився 85 забитими голами і 58 асистами.
- Циганков займає 7-е місце в списку кращих бомбардирів "Динамо" з часів незалежності України, за цим показником він обійшов Віктора Леоненка (79 голів).