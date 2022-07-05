Віктор Циганков може підсилити іспанську "Севілью".

Півзахисник національної збірної України та "Динамо" Віктор Циганков може перебратися в іспанський чемпіонат.

Як повідомляє SFC Diario, у послугах українського півзахисника зацікавлена "Севілья".

За даними джерела, іспанський клуб зробив пропозицію "Динамо" щодо трансферу Циганкова в розмірі 12,5 мільйонів євро.

Відзначимо, що Transfermarkt оцінює футболіста в 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Віктор Циганков не планує підписувати новий контракт з "Динамо" і хоче спробувати свої сили в одному з топ-5 європейських чемпіонатів.

У минулому сезоні Циганков зіграв 25 матчів за "Динамо", в яких забив 11 голів і віддав 4 гольових передачі.

Віктор Циганков: кар'єра в "Динамо"