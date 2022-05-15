"Динамо", як і "Шахтар", планує грати свої домашні єврокубкові ігри на території Польщі.

Через повномасштабну війну в Україні, яку почала Росссія, українські футбольні клуби не мають можливість грати домашні ігри єврокубків на своїх стадіонах.

Напередодні стало відомо, що "Шахтар" планує грати свої домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів у Варшаві. Донецький клуб вже веде переговори з місцевою "Легією".

Київське "Динамо", схоже, послідує прикладу "гірників". Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческузаявив, що якщо до початку єврокубкової кампанії війна в Україні не закінчиться, то "Динамо" гратиме свої ігри ЛЧ у Польщі.

"Відразу після благодійного матчу з "Легією" я сказав президенту "Динамо" Ігорю Суркісу, що було б добре зіграти наші єврокубкові матчі тут, у Польщі. Тут відмінна футбольна атмосфера, а, головне, в Польщі зараз багато українців. Упевнений, що українські вболівальники прийшли б на такі матчі, і ми б відчували себе як вдома. Це було б дуже важливо як для "Динамо", так і для України.

В якому саме польському місті ми можемо проводити свої єврокубкові матчі? У Польщі багато чудових стадіонів, це велика країна. Упевнений, тут зможуть грати свої єврокубкові матчі і "Динамо", і "Шахтар". Але найкраще було б грати в Києві. Крім того, я запропонував президенту клубу, щоб ми почали підготовку до сезону саме в Києві. Щоб показати, що ми не боїмося. Але якщо матчі проводити там буде неможливо, ми хочемо грати в Польщі. І кваліфікаційні поєдинки, і груповий етап, якщо вдасться туди вийти", - сказав Луческу.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже більше двох місяців.

Через війну чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.

"Шахтар" і "Динамо" в Лізі чемпіонів 2022/2023