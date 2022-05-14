З топ-клубів дотрималась слова лише "Боруссія".

Журналіст прес-служби "Динамо" Андрій Шахов-молодший розповів, чому українські команди не змогли провести благодійні матчі з усіма анонсованими раніше суперниками.

"Уявіть собі, що вас запросила додому гарна дівчина. Ви вбралися, підготувалися, викликали таксі та приїхали. Стоїте собі у неї під будинком, але вона вимкнула телефон і не відповідає. Ви не втрачаєте надії. Телефонуєте та телефонуєте. Але телефон вимкнено.

Приблизно така ситуація була у "Динамо" та "Шахтаря" у серіях благодійних матчів. З перелічених грандів дотрималась слова лише "Боруссія". Може, нашими суперниками були й невеликі клуби, проте вони точно із великим серцем. Робіть висновки самі", – написав Шахов у своєму Instagram.

Нагадаємо, що "Динамо" у феєричному поєдинку обіграло дортмундську "Боруссію". Суперниками киян також мали стати французький ПСЖ, італійський "Мілан", іспанська "Барселона" тощо, але за невідомими причинами ці клуби відмовилися від благодійних поєдинків. Щодо "Мілану" й "Барселони" - їх можна зрозуміти, адже ці команди мають дуже відповідальний відрізок у своїх чемпіонатах, де триває боротьба за медалі. Але чому відмовився ПСЖ, який ще 23 квітня достроково став чемпіоном Франції - геть незрозуміло.

Зазначимо, що за ПСЖ виступають Лео Мессі, Неймар, Мбаппе та інші світові зірки.

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