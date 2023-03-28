Хорватія спробує реабілітуватися за сенсаційну втрату очок у грі з Уельсом.

У вівторок, 28 березня, відбудеться центральний матч другого туру відбору на Євро-2024 з футболу у групі D, в якому зустрінуться національні команди Туреччини та Хорватії.

Гра пройде на стадіоні "Тімса-Арена" в Бурсі. Обслужить зустріч шведський арбітр Андреас Екберг.

Збірна Туреччини стартувала у відборі на континентальну першість з перемоги. В рамках першого туру турки перемогли збірну Вірменії, яку очолює український тренер Олександр Петраков. Вже на 10-й хвилині Кабак оформив автогол. Але в підсумку фаворит на виїзді здобув вольову перемогу - 2:1.

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Хорвати в першому турі відбору на ЧЄ-2024 сенсаційно втратили очки в грі з Уельсом. Команда Златко Даліча відкрила рахунок завдяки голу Крамаріча, але втримати перемогу їм не вдалося. Все зіпсував аут валлійців на останніх секундах матчу, завдяки якому Броудхед зрівняв рахунок.

Варто відзначити, що в 10 матчах проти хорватів збірній Туреччини вдалося перемогти тільки один раз. Найбільш часто команди грали внічию - шість разів. Ще в трьох іграх перемогу святкували хорвати.

Хорватія і Туреччина грали у відборі на ЧС-2018 в групі з Україною. Тоді хорвати вийшли з другого місця в плей-офф і кваліфікувалися на мундіаль, турки зайняли четверту позицію, а "синьо-жовті" розташувалися на третій сходинці.

Туреччина - Хорватія: прогноз

На думку аналітиків, фаворитом у протистоянні Туреччини та Хорватії є команда Златко Даліча.

Так, на перемогу хорватів приймаються ставки з коефіцієнтом 2,28. На тріумф Туреччини можна поставити з коефіцієнтом 3,45. Нічия - 3,25.

Матч Туреччини і Хорватії буде не дуже результативним, вважають експерти. Зробити ставку на те, що в грі буде забито менше 2,5 голів можна з коефіцієнтом 1,66. На тотал більше 2,5 коефіцієнт - 2,30.

Найбільш вірогідним результатом зустрічі аналітики вважають нічию з рахунком 1:1, або перемогу хорватів з рахунком 1:0. Коефіцієнти на ці події 6,40 і 6,60 відповідно.

Туреччина - Хорватія: трансляція

В Україні протистояння Туреччини та Хорватії покаже відеосервіс MEGOGO. Також трансляція матчу буде доступна на платформі Volia TV.

Початок матчу о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірні Хорватії та Туреччини у відборі на чемпіонат Європи-2024 виступають у групі D, де також грають Уельс, Латвія та Вірменія.

Чинним переможцем чемпіонату Європи з футболу є збірна Італії, яка у фіналі Євро-2020 перемогла Англію.

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