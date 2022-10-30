Збірна Італії має шанси отримати путівку на чемпіонат світу з футболу.

Національну збірну Тунісу можуть відсторонити від участі в ЧС-2022 з футболу, який прийме Катар.

Як повідомляє BBC, Туніс можуть відсторонити від турніру через втручання держави у футбольні справи.

Повідомляється, що раніше міністр молоді та спорту Тунісу Камель Дегіш натякнув, що може розпустити Федерацію футболу Тунісу.

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ФІФА вважає заяву Дегіша спробою втручання в діяльність Федерації футболу країни. Міжнародна федерація наголосила на необхідності виконання вимог свого Статуту, що забороняє втручання органів державної влади у внутрішню футбольну діяльність країни.

ФІФА вже направила лист з проханням роз'яснити ці коментарі міністра.

"Хочемо нагадати вам, що асоціації-члени ФІФА юридично зобов'язані вести свої справи незалежно і без неналежного впливу третіх сторін. Будь-яке недотримання цих зобов'язань може призвести до накладення санкцій відповідно до законів ФІФА, включаючи призупинення діяльності відповідної асоціації", – йдеться в заяві, текст якої наводить видання Goal.

Варто зазначити, що в разі припинення членства асоціації збірна Тунісу автоматично втрачає право на проведення офіційних матчів. Відповідно існує ризик, що Туніс позбудеться путівки на ЧС-2022.

Хто поїде на ЧС-2022 у разі відсторонення збірної Тунісу

Як повідомляє видання Le Parisien, якщо Туніс буде відсторонений від участі в мундіалі, то путівку в Катар, найімовірніше, отримає команда, що займає вище місце в рейтингу збірних ФІФА, яка не кваліфікувалася на ЧС-2022. Зараз це національна збірна Італії.

Нагадаємо, на ЧС-2022 Туніс має зіграти у групі D, де ще гратимуть Франція, Австралія та Данія.

Раніше УНІАН повідомляв про дискусію з приводу участі збірної Ірану на ЧС-2022. Так, генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін виступив зі зверненням до ФІФА від імені донецького клубу і закликав керівництво організації відсторонити Іран від участі в мундіалі, оскільки ця країна допомагає РФ у війні проти України.

Також з закликом відсторонити Іран від ЧС-2022 виступив посол постійного представництва Домініки при ООН Паоло Замполлі.

Крім того, група іранських футболістів і спортивних діячів звернулася до ФІФА, щоб організація виключила Іран з ЧС-2022, який пройде в Катарі. Причина звернення - влада Ірану поводиться жорстоко з народом країни.

ЧС-2022: що потрібно знати про турнір

Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Фінальний матч пройде 18 грудня 2022 року на Національному стадіоні в Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів.

ЧС-2022 - перший, який буде проведено не влітку, а в листопаді-грудні.

Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, турнір буде збирати відразу 48 найкращих команд світу.

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