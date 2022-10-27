Паоло Замполлі пропонує замість Ірану відправити на ЧС-2022 збірну Італію.

Посол постійного представництва Домініки при ООН Паоло Замполлі закликав президента ФІФА Джанні Інфантіно позбавити Іран місця на майбутньому чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Паоло Замполлі пропонує замість Ірану відправити на ЧС-2022 збірну Італії.

"22 вересня 2022 року Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини висловив стурбованість з приводу насильницького реагування сил безпеки на протести в Ірані.

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Особисто і весь світ мріємо, і я впевнений, що це буде лише перевагою для чемпіонату світу, щоб Італія зіграла проти Англії після дискваліфікації Ірану. Наскільки я розумію, Італія займає перше місце в рейтингу ФІФА серед тих, хто не кваліфікувався", - приводить слова Замполлі Calciomercato.

Раніше УНІАН повідомляв, що футбольний клуб "Шахтар" закликав керівництво Міжнародної федерації футболу (ФІФА) допустити на ЧС-2022 збірну України замість національної команди Ірану.

Крім того, група іранських футболістів і спортивних діячів звернулася до ФІФА, щоб організація виключила Іран з ЧС-2022, який пройде в Катарі. Причина звернення - влада Ірану поводиться жорстоко з народом країна.

Нагадаємо, збірна Італії не змогла завоювати путівку на мундіаль в Катарі після того, як в стикових матчах мінімально поступилася Північній Македонії (0:1).

Українська збірна також, як і Італія, з мінімальним рахунком поступилася збірної Уельсу (0:1) у стикових відбіркових матчах.

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