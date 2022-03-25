Чинні чемпіони Європи не змогли здолати Північну Македонію.

У четвер, 24 березня, були зіграні матчі плей-офф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 з футболу.

Головною сенсацією дня стала поразка чинного чемпіона Європи - збірної Італії в поєдинку проти Північної Македонії. Таким чином італійці не зіграють на ЧС-2022 в Катарі.

Результати матчів плей-офф відбору на ЧС-2022

Італія - Північна Македонія - 0:1

Гол: Трайковскі (90+2)

Огляд матчу:

Португалія - Туреччина - 3:1

Голи: Отавіо (15), Діогу Жота (42), Йилмаз( 65), Матеуш Нунеш (90+4)

Огляд матчу:

Уельс - Австрія - 2:1

Голи: Бейл (25, 51) - Бен Девіс (65, автогол)

Огляд матчу:

Швеція - Чехія - 1:0

Гол: Квайсон (110)

Огляд матчу:

У фіналі кваліфікації на ЧС-2022 збірна Португалії зіграє проти Північної Македонії.

Нагадаємо, через розв'язану в Україні війну збірна Росії була відсторонена від матчів плей-офф ЧС-2022. Польща автоматично вийшла у фінал плей-офф, в якому зіграє зі збірною Швеції.

Поєдинок збірної України проти збірної Шотландії був перенесений на червень. Переможець цієї пари зустрінеться з Уельсом.

Вас також можуть зацікавити новини: