Крістоф Гальтьє повідомив, що Мбаппе готується з командою до гри проти "Баварії".

У вівторок, 14 лютого, відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому ПСЖ зіграє проти "Баварії".

Головний тренер французького клубу Крістоф Гальтьє поділився очікуваннями від майбутньої гри проти німецького гранда.

"Майже всі мої гравці звикли до таких зустрічей. У нас якісний суперник. У таких матчах вони повинні підняти свій рівень.

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Результат? 50/50. Якщо проаналізувати всі матчі, то можна сказати так, але це матч Ліги чемпіонів. "Баварії" було непросто після чемпіонату світу. З тих пір вони показали себе добре, а ми - ні. Але у ПСЖ більш повний склад, ніж у попередніх матчах.

Ми працювали над сильними і слабкими сторонами "Баварії". Це команда зі слабкими сторонами. Нагельсманн - молодий тренер, у якого вже є певний досвід, він дуже сучасний наставник.

Кіліан Мбаппе почав тренуватися індивідуально в неділю і в понеділок з командою. Я не думав, що він буде доступний для гри, але після обговорення з лікарем ми прийняли рішення, що він може тренуватися повноцінно. Його повернення є позитивним для нашої команди", - наводить слова Крістофа Гальтьє офіційний сайт ПСЖ.

Нагадаємо, перший матч ПСЖ проти "Баварії" пройде в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом. Гра у відповідь відбудеться в Мюнхені в середу, 8 березня.

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