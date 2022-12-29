Досвідчений румунський тренер не виключає, що може достроково покинути "Динамо" і завершити кар'єру.

Головний тренер київського"Динамо" Мірча Луческу розповів про своє майбутнє.

77-річний румунський фахівець дав зрозуміти, що роздумував над обставинами, які можуть спонукати його достроково завершити тренерську кар'єру.

"Ми прийшли в умовах пандемії, домоглися результатів, про які вони і не мріяли. Роком раніше "Шахтар" виграв чемпіонат з перевагою в 23 очки.

Відео дня

І з цією командою ми виграли чемпіонат, випередивши "Шахтар" на 11 очок. Так що піти з команди тоді було неможливо. Якщо буде момент фізичної слабкості, я піду на пенсію. Але поки ми рухаємося вперед, про звільнення не може бути мови", - наводить слова Луческу Digi Sport.

Примітно, що тиждень тому Мірча Луческу в спілкуванні з журналістами заявляв, що відчуває сильні болі в спині і стегнах, які загострюються через численні пересувань з командою на автобусах по Україні, так як літати літаками через війну можливостей немає.

Раніше близький друг Луческу і екс-президент бухарестського "Динамо" Костянтин Ангелаке підтвердив, що знаменитий тренер може піти на пенсію.

Нагадаємо, румунський тренер очолив "Динамо" влітку 2020 року. Його угода з київським грандом діє до літа 2024 року.

У нинішньому сезоні "біло-сині" не змогли пробитися в груповий раунд Ліги чемпіонів, поступившись у кваліфікації "Бенфіці". "Динамо" вилетіло в Лігу Європи, де зайняло останнє місце в групі з "Фенербахче", "Ренном" і АЕКом і завершило свій єврокубковий сезон.

Крім того, кияни провалили старт сезону в УПЛ. За 15 зіграних турів підопічні Луческу набрали 30 очок і пішли на зимову паузу на третій позиції в турнірній таблиці УПЛ.

Вас також можуть зацікавити новини: