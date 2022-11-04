Румунський фахівець підбив підсумки матчу "Динамо" проти "Фенербахче" в заключному турі Ліги Європи.

У четвер, 3 листопада, в рамках шостого туру групового турніру Ліги Європи київське "Динамо" в номінально домашньому матчі програло "Фенербахче" з рахунком 0:2.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував гру з турецьким клубом.

"Ми допустили дві помилки, які дозволили "Фенербахче" виграти цю гру. У двох матчах з турками ми двічі пропустили після кутових, одного разу після ауту, ще одного разу – після помилки захисту. Проте "Фенербахче" грав добре, це дуже хороша команда, з сильними гравцями. Вони були дуже мотивованими, ми грали за свою честь. Наші гравці проявили характер. Це позитивний момент, який я побачив у цьому матчі.

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Другий тайм був для нас набагато кращим. Ми старалися, робили все можливе, але, відверто кажучи, "Фенербахче" був кращим і заслужив перемогу цього вечора. У нас не було шансів вийти в плей-офф, ми грали за нашу гордість.

Загальна ситуація у нас важка. Багато подорожей, ми не можемо грати вдома перед нашими вболівальниками. Гравці часто залишалися без сімей. У цих умовах працювати нелегко. Це все викликало втому і це також вплинуло на наші останні результати.

Ми дуже добре почали, добре виступили в кваліфікації Ліги чемпіонів. Ми виграли у "Фенербахче", потім у "Штурма", але програли великій "Бенфіці". Звичайно, з цього завжди можна почерпнути позитив. Сподіваюся, це допоможе нам розвиватися в УПЛ

Шкода, що ми фінішували на останньому місці в групі Ліги Європи. На мій погляд, ми не заслуговуємо такого результату. В інших обставинах ми могли б домогтися більш успішного результату", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, київське "Динамо" не змогло здобути жодної перемоги на стадії групового етапу Ліги Європи. "Біло-сині" виступали в квартеті В з турецьким "Фенербахче", французьким "Ренном" і кіпрським клубом АЕК Ларнака.

Команда Мірчі Луческу набрала всього одне очко, зігравши в нічию з АЕКом, інші п'ять ігор кияни програли і зайняли в підсумку останнє місце в своїй групі.

Таким чином, єврокубковий сезон для "Динамо" завершено і команда Мірчі Луческу сконцентрується на іграх чемпіонату України.

Додамо, що в УПЛ справи у "Динамо" також йдуть не кращим чином. Після 10-ти турів "біло-сині" з 13 очками в активі посідають восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату.

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