Команда Мірчі Луческу завершила груповий етап Ліги Європи не здобувши жодної перемоги.

У четвер, 3 листопада, в рамках шостого туру групового турніру Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" грало проти "Фенербахче".

Матч проходив у Польщі і завершився перемогою турецького клубу з рахунком 2:0.

Футболістам "Фенербахче" вдалося відкрити рахунок у матчі на 23-й хвилині гри. Голом відзначився Арда Гюлер. На другій компенсованій хвилині до першого тайму турецький клуб подвоїв свою перевагу, відзначився Вілліан Аран.

Відео дня

На 68-й хвилині гри "Динамо" залишилося в меншості - вилучений був захисник Ілля Забарний.

"Динамо" - "Фенербахче" - 0:2

Голи: Гюлер, 23, Аран, 45+2

"Динамо": Бущан, Вівчаренко, Попов, Забарний, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Ванат, Циганков, Буяльський, Бесєдін

Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Сирота, Кендзьора, Кравченко, Караваєв, Андрієвський, Кабаєв, Перріс, Гармаш, Діалло

"Фенербахче": Байиндир, Осаї-Самюел, Салай, Азіз, Кадиоглу, Гюлер, Аран, Крешпу, Лінкольн, Валенсія, Батшуаї

Запасні: Четін, Акьюз, Аліоскі, Педро, Кахведжі, Зайц, Коджатюрк, Юксек, Демір, Мор, Кінг

Відео голів:

В іншому матчі цієї групи французький "Ренн" не зміг обіграти кіпрський клуб АЕК Ларнака, гра закінчилася з рахунком 1:1.

Таким чином, "Фенербахче" набрав 14 очок та виграв групу В, "Ренн" з 12 очками фінішував другим. АЕК Ларнака з 5 балами посів третє місце. Київське "Динамо" так і не змогло виграти жодного матчу і з 1 очком посіло останнє місце в цьому квартеті.

За підсумками групового етапу "Фенербахче" і "Ренн" вийшли в плей-офф Ліги Європи, а АЕК Ларнака відправився в Лігу конференцій.

Для київського "Динамо" єврокубковий сезон завершено.

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