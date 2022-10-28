Київське "Динамо" зайняло останнє місце у своїй групі.

У четвер, 27 жовтня, в рамках п'ятого туру групового турніру Ліги Європи київське "Динамо" не змогло обіграти кіпрський клуб АЕК і достроково завершило свої виступи в єврокубках.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував результат поєдинку з АЕКом і гру своїх підопічних.

"Ми заслуговували більше. Через безглузді помилки ми пропустили голи. Хочу зазначити, що АЕК Ларнака дуже хороша команда з хорошою фізичною підготовкою. Ми поступилися в боротьбі, гравці АЕКа грали набагато агресивніше, швидше. У фізичному плані вони перевершували нас. Але ми перевершили суперника в гольових моментах. Ми не реалізували кілька чудових можливостей. А суперники скористалися нашими помилками і забили три голи.

Це успіх для АЕКа, вони дуже хотіли вийти з групи. Їхня гра проти всіх команд у групі стала несподіванкою. А ми ще маємо важливий матч з "Фенербахче", тому що ми повинні довести, що найкраща команда в групі. Ми не домоглися позитивних результатів, але провели дуже хороші матчі.

Вітаю АЕК з проходом в Лігу конференцій. Сподіваюся, що вони продовжать рухатися далі і дивувати європейські клуби. Це команда з хорошими, досвідченими, технічними виконавцями. Шкода, що в другому таймі наші суперники намагалися тягнути час було багато зупинок. Ми хотіли виграти, але ми добре провели тільки завершальні частини обох таймів, коли команда продемонструвала бажання перемогти.

Далі нас чекає шлях назад, в Україну. Цілий день ми будемо в дорозі. У неділю ми зіграємо матч у чемпіонаті, а наступного дня знову перетнемо кордон і вирушимо до Кракова, де зіграємо з "Фенербахче". Дуже важко проводити в дорозі по 10 годин кілька разів на тиждень. Сьогодні гравцям не вистачало фізичної сили. Але в технічному плані команда виглядала непогано.

При тому, що команда позбавлена можливості постійно тренуватися. Шкода, що нам не вдалося вийти з групи. Вважаю, що ми цього заслуговували. Фантастика, що АЕК вийшов з групи в Лігу конференцій. Вони цього дуже хотіли, і це їм вдалося. Вітаю їх з цим", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, "Динамо" зіграло внічию з кіпрським АЕКом на виїзді з рахунком 3:3. Для боротьби за вихід в Лігу конференцій команді Мірчі Луческу потрібно було в обов'язковому порядку перемагати кіпрський клуб.

За п'ять зіграних турів "Динамо" зуміло набрати лише одне очко і займає в своїй групі останнє місце. Лідирують у квартеті турецький "Фенербахче" і французький "Ренн" - по 11 очок. АЕК посів третє місце з 4 балами в активі.

Таким чином, поєдинок шостого туру групового етапу Ліги Європи проти "Фенербахче" стане останнім матчем "Динамо" в цьому єврокубковому сезоні. Гра запланована на 3 листопада.

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