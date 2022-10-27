Команда Мірчі Луческу посіла останнє місце в групі з АЕКом, "Ренном" і "Фенербахче".

У четвер, 27 жовтня, в рамках п'ятого туру Ліги Європи відбувся поєдинок між київським "Динамо" і кіпрським клубом АЕК Ларнака.

Зустріч команд проходила на стадіоні "АЕК Арена" і завершилася з рахунком 3:3.

На 26-й хвилині рахунок відкрив Омрі Альтман. Імад Фарадж навісив справа в штрафну, а Альтман ефектним ударом "бічними ножицями" в падінні увігнав м'яч під поперечину.

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Наприкінці першого тайму Владислав Ванат відновив рівність на табло. Віталій Буяльський отримав м'яч біля краю штрафного навпроти воріт після передачі Костянтина Овчаренка зліва і технічно в дотик виконав м'який низький навіс на Ваната, який виграв боротьбу у Хрвоє Мілічевича і пробив низом у ближній кут.

На 53-й хвилині Рафаел Лопеш вивів кіпрський клуб вперед, після чого Омрі Альтман зміцнив перевагу господарів. Потім Денис Гармаш оформив дубль і здобув нічию для киян, забивши свій перший гол на 82-й хвилині.

АЕК - Динамо - 3:3

Голи: Альтман, 26, 72, Лопеш, 56 - Ванат, 45+1, Гармаш, 82, 90+2

АЕК: Піріч, Росалес, Мілічевич, Томович, Енлезу, Понс, Луїш Густаву, Фараж, Альтман, Дьюрчо, Лопеш (Мамас, 66)

"Динамо": Нещерет, Тимчик, Забарний, Сирота, Овчаренко, Буяльський (Перріс, 75), Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Ванат, Кабаєв (Гармаш, 65)

Попередження: Шепелєв, Сидорчук, Циганков, Забарний, Діалло

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи турецький "Фенербахче" зіграв внічию на своєму полі з французьким "Ренном" з рахунком 3:3.

Таким чином, за п'ять зіграних турів київське "Динамо" зуміло набрати всього один бал і займає останнє місце в турнірній таблиці.

Київський клуб втратив шанси обійти АЕК в турнірній таблиці і завершує свій єврокубковий сезон. Кіпрський клуб набрав чотири очки і зіграє в плей-офф Ліги конференцій.

Лідирують у квартеті "Фенербахче" і "Ренн", в активі яких по 11 набраних балів. Саме ці два клуби пробилися в плей-офф Ліги Європи.

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