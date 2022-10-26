Київське "Динамо" спробує взяти свої перші очки в поточному розіграші Ліги Європи.

У четвер, 27 жовтня, в рамках п'ятого туру групового турніру Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" зіграє проти кіпрського клубу АЕК Ларнака. Перший матч цих команд у 2-му турі ЛЄ завершився сенсаційною перемогою команди з Кіпру з рахунком 1:0.

Поєдинок обслужить шотландська бригада арбітрів на чолі з 40-річним Джоном Бітоном. Допомагати йому будуть лайнсмени Деніел Макфарлейн і Дуглас Поттер, четвертий арбітр - Стівен Маклін.

АЕК Ларнака - Динамо: прогноз букмекерів на матч

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Перемога в цій грі вкрай важлива для "Динамо" з турнірної точки зору. "Біло-сині" програли всі чотири попередні матчі на стадії групового турніру Ліги Європи і вже втратили шанси пробитися в плей-офф ЛЄ. Проте, команда Луческу все ще може пробитися в Лігу конференцій, якщо зможе взяти три очки в грі з АЕКом.

АЕК Ларнака - Динамо: трансляція

В Україні в прямому ефірі матч Ліги Європи між київським "Динамо" і кіпрським клубом АЕК Ларнака можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Заявка Динамо на матч з АЕКом

Воротар: Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко, Юрій Авраменко.

Захисник: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Томаш Кендзьора.

Півзахисник: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Кахім Перріс, Самба Діалло.

Форварди: Владислав Ванат, Артем Бесєдін.

У заявку "Динамо" на матч з АЕКом через травми не потрапили: Денис Бойко, Георгій Бущан, Владислав Дубінчак, Владислав Супряга і Микола Шапаренко.

Додамо, що напередодні гри з АЕКом журналіст Ігор Циганик повідомив, що в разі поразки проти кіпріотів, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу може покинути київський клуб.

Водночас, президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що продовжує вірити в румунського фахівця і запевняє, що Луческу допрацює свій контракт до кінця.

Нагадаємо, після чотирьох турів групового турніру Ліги Європи "Динамо" йде на останньому місці в турнірній таблиці групи В. Лідерами квартету є "Фенербахче" і "Ренн", в активі яких по 10 набраних очок. АЕК з 3 балами йде на третій сходинці.

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