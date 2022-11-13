77-річний головний тренер "Динамо" Мірча Луческу може не допрацювати свій контракт з киянами до літа 2024 року, а передчасно вийти на пенсію. Про це румунській пресі розповів близький друг Луческу та екс-президент бухарестського "Динамо" Константін Ангелаке.
"З особистої точки зору у Мірчі Луческу все гаразд. З точки зору прогресу київське "Динамо" йде як може, у тому сенсі, що команда грає там, де може, спадкоємності бути не може, легіонери пішли, а в них залишилися лише молоді українські футболісти. Він сказав мені, що, можливо, цей рік буде для нього останнім, що з нього достатньо і що йому потрібно подбати про себе та відпочити, щоб знайти спокій.
Напевно, якщо так і продовжуватиметься (збережеться невизначена ситуація, викликана війною в Україні - ред.), то взимку навряд чи, а влітку він скаже Суркісу: "Сер, все це добре, але давайте зупинимося на цьому, знайдіть українця, знайдіть те, що вам потрібно, і давайте рухатись далі", - сказав Ангелаке для GSP.
Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"
- Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, влітку 2020 року прийняв київське "Динамо".
- У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".
- У поточному сезоні "Динамо" посіло останнє місце у своїй групі ЛЄ, а також відстає на 12 очок від першого місця в турнірній таблиці УПЛ після 10 зіграних турів.