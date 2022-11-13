Румунський фахівець прагне знайти спокій.

77-річний головний тренер "Динамо" Мірча Луческу може не допрацювати свій контракт з киянами до літа 2024 року, а передчасно вийти на пенсію. Про це румунській пресі розповів близький друг Луческу та екс-президент бухарестського "Динамо" Константін Ангелаке.

"З особистої точки зору у Мірчі Луческу все гаразд. З точки зору прогресу київське "Динамо" йде як може, у тому сенсі, що команда грає там, де може, спадкоємності бути не може, легіонери пішли, а в них залишилися лише молоді українські футболісти. Він сказав мені, що, можливо, цей рік буде для нього останнім, що з нього достатньо і що йому потрібно подбати про себе та відпочити, щоб знайти спокій.

Напевно, якщо так і продовжуватиметься (збережеться невизначена ситуація, викликана війною в Україні - ред.), то взимку навряд чи, а влітку він скаже Суркісу: "Сер, все це добре, але давайте зупинимося на цьому, знайдіть українця, знайдіть те, що вам потрібно, і давайте рухатись далі", - сказав Ангелаке для GSP.

Відео дня

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"