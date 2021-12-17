Віталій Миколенко близький до переїзду в англійський чемпіонат.

Захисник київського "Динамо" і збірної України Віталій Миколенко проходить медогляд для переходу в "Евертон".

Про це повідомляє відомий журналіст Фабріціо Романо.

Зазначається, що особисті умови контракту сторони вже погодили.

Повідомлялося, що "Евертон" і "Динамо" домовилися про суму трансферу. Англійський клуб заплатить за Миколенка 23 мільйони євро.

Портал Transfermarkt оцінює 22-річного гравця збірної України в 17 мільйонів євро. Всього в УПЛ захисник відіграв 73 матчі, в яких забив 4 голи і віддав 14 результативних передач.

Читайте такожХорватського футболіста вилучили з поля через манеру виконання пенальті (відео)"Евертон" займає на даний момент 14-е місце. В останньому матчі Ліверпульський клуб в рамках 17-го туру АПЛ зіграв на виїзді в нічию з "Челсі" (1:1).

Раніше УНІАН повідомляв, що головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу підтвердив, що український футболіст "біло-синіх" перейде в англійський клуб.

Віталій Миколенко: кар'єра

Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 Серпня 2017 року.

На цей момент він зіграв за киян 133 матчі, в яких забив 7 голів.

У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав на Євро-2020.

У складі "Динамо" Миколенко ставав один раз чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни і тричі Суперкубок.

Автор: Володимир Медяник