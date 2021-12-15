Віталій Миколенко, судячи з інформації ЗМІ, продовжить кар'єру в Англії.

Захисник київського "Динамо" і збірної України Віталій Миколенко продовжить кар'єру в англійському "Евертоні".

Після вчорашньої інформації про те, що Миколенко близький до трансферу в "Евертон", 15 грудня румунське видання Playsport.ro повідомило, що захисник вже став гравцем англійського клубу.

Джерело навіть називає суму трансферу - 23 мільйони євро.

Миколенко має приєднатися до "Евертона" найближчим часом.

Читайте такожФутболіст збірної України зацікавив Барселону - ЗМІ

Також зазначається, що на Миколенка претендувала італійська "Рома", але римський клуб був готовий заплатити від 18 до 20 мільйонів.

Віталій Миколенко: кар'єра

Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 серпня 2017 року.

На цей момент він зіграв за киян 133 матчі, в яких забив 7 голів.

У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав на Євро-2020.

Автор: Антон Дудар