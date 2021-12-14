"Евертон" зробив пропозицію киянам щодо Віталія Миколенка.

Англійський "Евертон" зробив пропозицію київському "Динамо" щодо трансферу Віталія Миколенка.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Джерело зазначає, що 22-річний захисник дуже близький до того, щоб підписати контракт з "Евертоном". Сторони узгоджують останні деталі та перебувають на фінальній стадії переговорів.

У поточному сезоні Віталій зіграв 21 поєдинок у всіх турнірах та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Миколенко може перейти до "Дженоа" Андрія Шевченка.

Віталій Миколенко: кар'єра

Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 серпня 2017 року.

На цю мить він зіграв за киян 133 матчі, в яких забив 7 голів.

У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав на Євро-2020.

Автор: Артем Будрін