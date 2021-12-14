Віталій Миколенко - провідний гравець Динамо / фото Динамо Київ
Англійський "Евертон" зробив пропозицію київському "Динамо" щодо трансферу Віталія Миколенка.
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
Джерело зазначає, що 22-річний захисник дуже близький до того, щоб підписати контракт з "Евертоном". Сторони узгоджують останні деталі та перебувають на фінальній стадії переговорів.
У поточному сезоні Віталій зіграв 21 поєдинок у всіх турнірах та віддав три гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Миколенко може перейти до "Дженоа" Андрія Шевченка.
Віталій Миколенко: кар'єра
- Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 серпня 2017 року.
- На цю мить він зіграв за киян 133 матчі, в яких забив 7 голів.
- У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав на Євро-2020.