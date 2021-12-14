Кияни потрапили на іспанський "Депортиво".

У Ньоні відбулося жеребкування плей-оф Юнацької ліги УЄФА. Київське "Динамо" U-19, котре посіло друге місце на груповому етапі, в 1/16 фіналу зіграє проти іспанського "Депортиво".

Всі пари 1/16 фіналу:

"Емполі" U-19 - "Боруссія" Дортмунд U-19

"Генк" U-19 - "Челсі" U-19

АЗ U-19 - "Вільярреал" U-19

"Жиліна" U-19 - "Інтер" U-19

"Депортиво" U-19 - "Динамо" U-19

"Хайдук" U-19 - "Атлетіко" U-19

"Мідтьюлланд" - "Брюгге" U-19

"Рейнджерс" U-19 - "Севілья" U-19

Вісім переможців з групового етапу автоматично вийшли до 1/8 фіналу. На стадії 1/16 фіналу володарі других місць гратимуть проти переможців зі Шляху чемпіонів.

ПСЖ, Ліверпуль, Спортінг, Реал Мадрид, Бенфіка, Манчестер Юнайтед, РБ Зальцбург, Ювентус - ці клуби вже чекають суперників в 1/8 фіналу. Матчі 1/8 фіналу пройдуть 1 та 2 березня.

"Динамо" у Юнацькій лізі УЄФА: що потрібно знати

"Динамо" U-19, як і перша команда киян, виступала у групі з "Бенфікою", "Барселоною" та "Баварією". Підопічні Ігоря Костюка з 13 очками посіли друге місце у квартеті. Виграла групу "Бенфіка" (15 очок).

Переможці 1/16 фіналу визначаться у одноматчевих протистояннях. "Динамо" зіграє на виїзді. Поєдинок пройде 8 або 9 лютого.

Автор: Артем Будрін