У Ньоні відбулося жеребкування плей-оф Юнацької ліги УЄФА. Київське "Динамо" U-19, котре посіло друге місце на груповому етапі, в 1/16 фіналу зіграє проти іспанського "Депортиво".
Всі пари 1/16 фіналу:
"Емполі" U-19 - "Боруссія" Дортмунд U-19
"Генк" U-19 - "Челсі" U-19
АЗ U-19 - "Вільярреал" U-19
"Жиліна" U-19 - "Інтер" U-19
"Депортиво" U-19 - "Динамо" U-19
"Хайдук" U-19 - "Атлетіко" U-19
"Мідтьюлланд" - "Брюгге" U-19
"Рейнджерс" U-19 - "Севілья" U-19
Вісім переможців з групового етапу автоматично вийшли до 1/8 фіналу. На стадії 1/16 фіналу володарі других місць гратимуть проти переможців зі Шляху чемпіонів.
ПСЖ, Ліверпуль, Спортінг, Реал Мадрид, Бенфіка, Манчестер Юнайтед, РБ Зальцбург, Ювентус - ці клуби вже чекають суперників в 1/8 фіналу. Матчі 1/8 фіналу пройдуть 1 та 2 березня.
"Динамо" у Юнацькій лізі УЄФА: що потрібно знати
- "Динамо" U-19, як і перша команда киян, виступала у групі з "Бенфікою", "Барселоною" та "Баварією". Підопічні Ігоря Костюка з 13 очками посіли друге місце у квартеті. Виграла групу "Бенфіка" (15 очок).
- Переможці 1/16 фіналу визначаться у одноматчевих протистояннях. "Динамо" зіграє на виїзді. Поєдинок пройде 8 або 9 лютого.