Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу підтвердив, що захисник Віталій Миколенко перейде в англійський "Евертон".
У коментарі telekomsport.ro Луческу не став називати імені гравця "Динамо", який підпише контракт з "Евертоном", але раніше ЗМІ вже кілька разів повідомляли про те, що англійський клуб купляє Миколенка.
"Він відправився в "Евертон". Це перший великий трансфер "Динамо" після Ярмоленка. Це молодий гравець, він приклад для інших", - сказав Луческу.
Він підкреслив важливість цього трансферу:
"Дуже важливо, крім результатів, давати гравцям можливість мати перспективу".
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Евертон" та "Динамо" вже домовилися про трансфер. Англійський клуб заплатить за Миколенка 23 мільйони євро.
Віталій Миколенко: кар'єра
- Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 серпня 2017 року.
- На цей момент він зіграв за киян 133 матчі, в яких забив 7 голів.
- У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав на Євро-2020.