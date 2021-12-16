Віталій Миколенко незабаром одягне футболку "Евертона".

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу підтвердив, що захисник Віталій Миколенко перейде в англійський "Евертон".

У коментарі telekomsport.ro Луческу не став називати імені гравця "Динамо", який підпише контракт з "Евертоном", але раніше ЗМІ вже кілька разів повідомляли про те, що англійський клуб купляє Миколенка.

"Він відправився в "Евертон". Це перший великий трансфер "Динамо" після Ярмоленка. Це молодий гравець, він приклад для інших", - сказав Луческу.

Він підкреслив важливість цього трансферу:

"Дуже важливо, крім результатів, давати гравцям можливість мати перспективу".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Евертон" та "Динамо" вже домовилися про трансфер. Англійський клуб заплатить за Миколенка 23 мільйони євро.

Віталій Миколенко: кар'єра

Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 серпня 2017 року.

На цей момент він зіграв за киян 133 матчі, в яких забив 7 голів.

У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав на Євро-2020.

Автор: Антон Дудар