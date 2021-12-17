Героїчна гра Пікфорда допомогла "Евертону" відібрати очки у "Челсі".

У матчі 17-го туру англійської Прем'єр-Ліги лондонський "Челсі" сенсаційно зіграв внічию з "Евертоном" з рахунком 1:1.

"Челсі" мав грандіозну перевагу, завдав у п'ять разів більше ударів і створив 6 явних гольових моментів. Однак "Евертон" вистояв на "Стамфорд Брідж". На гол "іриски" відповіли результативним стандартом.

"Челсі" - "Евертон" - 1:1

Голи: Маунт, 70 - Брантвейт, 74.

"Челсі": Менді, Аспілікуета (Чалоба, 80), Сілва, Рюдігер, Джеймс, Лофтус-Чик (Барклі, 65), Жоржиньо, Алонсо (Сауль, 65), Зійєх, Маунт, Пулішич.

"Евертон": Пікфорд, Холгейт, Брантвейт, Кін, Годфрі, Кенні, Дукуре, Гоме (Гбамен, 70), Гордон (Оньянго, 90), Івобі, Сіммс (Доббін, 62).

Попередження: Лофтус - Чик-Холгейт, Гомеш, Доббін.

Огляд матчу:

Можна говорити про міні-кризу в команді Тухеля, а можна віддати належне голкіперу збірної Англії. Джордан Пікфорд врятував "Евертон" 9 сейвами. Господарі награли мінімум на три голи, але пробили Пікфорда тільки раз.

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Команда Томаса Тухеля розташовується на третьому місці в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги з 37 балами в активі.

Підопічні Рафаеля Бенітеса займають 14-е місце, маючи 19 набраних очок.

Лідирує в змаганнях "Манчестер Сіті", в активі "городян" 41 очко після 17 турів.

Автор: Володимир Медяник