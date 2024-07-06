Футболіст розповів, де планує жити із сім'єю в майбутньому.

Після вильоту збірної Німеччини з футболу з Євро-2024 півзахисник команди Тоні Кроос закінчив кар'єру футболіста.

Нагадаємо, перед європейською першістю він анонсував, що готується повісити бутси на цвях.

При цьому Кроос, який живе в Іспанії, не повертатиметься на батьківщину, пише Bild. "Я, як і раніше, вважаю Німеччину великою країною. Нам із сім'єю дуже подобається там бувати, проте це не зовсім та Німеччина, яка була, можливо, 10 років тому. У мене зникло відчуття безпеки", - прокоментував футболіст.

Відео дня

Кросс зазначив, що якби його запитали, де він спокійніше відпустить увечері на вулицю свою доньку, то він обрав би Іспанію, а не Німеччину.

Він висловив думку, що ситуація з безпекою - не єдина причина, через яку він хоче залишитися в Мадриді. "Ми почуваємося в Мадриді як вдома. Мої діти ростуть тут і розмовляють трьома мовами", - додав футболіст.

Євро-2024

5 червня збірна Іспанії обіграла у чвертьфіналі господарів чемпіонату - збірну Німеччини. В основний час рахунок на 51-й хвилині відкрив нападник іспанської збірної Дані Ольмо, проте на передостанній хвилині німецький півзахисник Флоріан Вірц зрівняв рахунок. На 119-й хвилині півзахисник іспанської збірної Мікель Меріно вивів свою команду вперед - шансів відігратися в Німеччини, незважаючи на додані три хвилини, вже не було.

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