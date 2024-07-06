Раніше першим півфіналістом стала збірна Іспанії.

Збірна Франції в серії пенальті перемогла збірну Португалії у другому чвертьфіналі Євро-2024. Основний час закінчився з рахунком 0:0, а в додатковий час команди голи також не забивали.

Серія післяматчевих пенальні закінчилась з рахунком 5:3 накористь французів. Єдиний пенальті не реалізував Фелікс, який вийшов на заміну, влучивши у штангу воріт.

Португалія - Франція 0:0

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По пенальті 5:3

Португалія: Кошта, Мендеш, Діаш, Пепе, Канселу (Семеду 74), Фернандеш (Консейсайу 74), Пальїнья (Невеш 90+2), Вітінья (Нунес 119), Леау (Фелікс 106), Роналду, Бернарду

Франція: Меньян, Ернандес, Саліба, Упамекано, Кунде, Камавінга (Фофана 91), Чуамені, Канте, Грізманн (Дембеле 67), Мбаппе (Барколя 106), Коло-Муані (Тюрам 86)

Попередження: Пальїнья 79, Саліба 84

Євро-2024 - деталі

5 червня збірна Іспанії обіграла у чвертьфінальному матчі господарів чемпіонату Європи з футболу, збірну Німеччини.

Матч, який пройшов у Штутгарті, завершився з рахунком 1:1 у основний час, після чого команди пішли на додаткові півгодини, які виявили переможця.

В основний час рахунок на 51-й хвилині відкрив нападник іспанської збірної Дані Ольмо, проте на передостанній хвилині основного часу німецький півзахисник Флоріан Вірц зрівняв рахунок.

На додатковий час на 119-й хвилині після передачі від Ольмо півзахисник іспанської збірної Мікель Меріно вивів свою команду вперед - шансів відігратися у Німеччини, незважаючи на додані три хвилини, вже не було.

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