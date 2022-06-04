Уельс - остання перепона на шляху до мундіалю.

У фіналі відбору до ЧС-2022 Україна зіграє проти Уельсу.

Уельс - Україна: букмекери зробили прогноз на фінал відбору до ЧС-2022

Якщо українська команда переможе британську збірну, то за потрапляння на ЧС отримає 2,5 мільйона доларів. Ще 8 мільйонів заробить після групового етапу просто за зіграні три матчі незалежно від рахунку.

За вихід до 1/8 фіналу можна отримати ще 12 млн, 1/4-ї – 16 млн. Четверте місце отримає 22 млн, третє – 26 млн. Фіналіст – 32 млн, переможець – 45 млн.

Матч Уельс – Україна відбудеться 5 червня о 19:00 за київським часом. УНІАН розповідав де дивитися поєдинок.

У півфіналі плей-оф відбору до ЧС-2022 національна збірна України здобула перемогу над збірною Шотландії в Глазго. Голами у складі команди Олександра Петракова відзначилися Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик.

Збірна України: шлях на ЧС-2022