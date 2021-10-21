Луганський клуб зіграє в столиці Болгарії.

21 жовтня в рамках 3-го туру групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" зіграє в гостях у софійського ЦСКА.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу ЦСКА Софія - Зоря.

ЦСКА Софія - Зоря: де дивитися матч

Стартовий свисток прозвучить о 22.00.

ЦСКА Софія

ЦСКА - бронзовий призер чемпіонату Болгарії минулого сезону. На євроарені команда стартувала відразу з Ліги конференцій і, щоб дійти до групового етапу, подолала три раунди.

"Лієпаю" вдалося пройти тільки по пенальті (0:0, 0:0 і 3:1 в серії), а далі ЦСКА вибив з боротьби "Осієк" (4:2 і 1:1) і "Вікторію Пльзень" (0:2 і 3:0).

На груповому етапі Ліги конференцій болгарський клуб спершу розгромно програв "Ромі" в гостях (1:5), а потім вдома зіграв внічию з "Буде-Глімтом" (0:0). Таким чином, в групі ЦСКА займає третє місце.

У чемпіонаті Болгарії ЦСКА в цьому сезоні йде без поразок. У команди сім перемог при одній нічиїй і друге місце в турнірній таблиці після "Лудогорця", який зіграв на матч більше.

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"Зоря"

"Зорю" лихоманить в цьому сезоні. Коли починає здаватися, що команда знаходити переможний шлях, тут же слід прикра поразка, яка збиває луганчан з ніг.

Так, перед матчем з ЦСКА "Зоря" в УПЛ обіграла одного зі своїх прямих конкурентів у боротьбі за третє місце "Десну" (2:0), але вже в наступному турі була розгромлена "Шахтарем" (1:6).

На євроарені "Зоря" почала свій шлях з кваліфікації Ліги Європи, проте не змогла пройти віденський "Рапід" (0:3 і 2:3). Після цього луганчани опинилися на груповому етапі Ліги конференцій, де також програли обидва матчі, пропустивши по три рази: 1:3 в гостях проти "Буде-Глімта" і 0:3 вдома з "Ромою".

Якщо "Зоря" ще хоче продовжити боротьбу за вихід в плей-офф турніру, то обігравати ЦСКА потрібно обов'язково. Якщо ж луганчанам і це завдання виявиться не під силу, то, очевидно, робити в єврокубках їм зараз просто нічого.

Історія протистоянь

Команди раніше грали один проти одного в 2019 році в рамках кваліфікації Ліги Європи. У Софії матч завершився з рахунком 1:1, а на своєму полі "Зоря" перемогла 1:0 і пройшла в наступний етап.

Орієнтовні склади

ЦСКА: Бусатто, Матей, Мазікоу, Туриця, Лам, Гарей, Йомов, Віон, Мухар, Вілдсхут, Кайседо

"Зоря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо, Цвек, Хомченовський, Громов, Булеца, Шахаб, Аллахьяр

Слова перед матчем

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник:

"Я як тренер вже втретє зустрічаюся з цією командою. У цьому матчі дуже важливо перемогти обом командам, оскільки турнірне становище дуже хитке. Ми розуміємо, проти кого нам належить грати, але це не та "Зоря", яка грала два роки тому. ЦСКА теж не стоїть на місці. Все змінюється, а в який бік покаже гра".

Арбітр

Обслуговувати поєдинок буде австрійський арбітр Мануель Шюттенгрубер.

Автор: Антон Дудар