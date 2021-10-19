Луганський клуб завітає до Болгарії в рамках 3-го туру нового турніру УЄФА.

21 жовтня відбудеться поєдинок 3-го туру групового раунду Ліги конференцій між луганською "Зорею" і софійським ЦСКА з Болгарії. Український клуб зіграє на виїзді.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу ЦСКА - Зоря.

Букмекери з маленьким відривом бачать фаворитом протистояння господарів поля.

На перемогу ЦСКА дається коефіцієнт 2,25, на нічию - 3,20, а на звитягу "Зорі" - 3,36.

На те, що болгарська команда не програє вдома, можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,32, а на те, що "Зоря" не поступиться - 1,65.

ЦСКА - Зоря: перед матчем

Зустріч між клубами розпочнеться 21 жовтня о 22:00 в Софії на "Національному стадіоні Васіл Левскі".

Команди раніше між собою зустрічалися у 2019 році в рамках кваліфікації Ліги Європи. В Софії матч завершився з рахунком 1:1, а на своєму полі "Зоря" перемогла 1:0 та пройшла до наступного етапу.

"Зоря" в першому турі Ліги конференцій розгромно програла норвезькому "Буде-Глімту". В другому турі луганці вдома поступилися "Ромі".

ЦСКА з рахунком 5:1 програв у 1-му турі "Ромі", а потім зіграв у безгольову нічию з "Буде-Глімтом".

Перед матчем з ЦСКА луганці в рамках УПЛ пропустили 6 м'ячів від "Шахтаря". А ЦСКА у минулому турі чемпіонату Болгарії переміг "Ботев Пловдив" (3:2).

Обслуговувати поєдинок буде австрійський арбітр Мануель Шюттенгрубер.

Автор: Артем Будрін