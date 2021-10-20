ЦСКА Софія - Зоря: де дивитися матч Ліги конференцій

Луганський клуб спробує набрати перші очки в турнірі.

21 жовтня в Болгарії пройде матч 3-го туру групового етапу Ліги конференцій, в якому луганська "Зоря" зіграє з місцевим ЦСКА. УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу ЦСКА Софія - Зоря. ЦСКА Софія - Зоря: де дивитися матч Протистояння болгарського українського клубів у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV". Початок зустрічі - о 22.00. Читайте такожЦСКА - Зоря: прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій ЦСКА - Зоря: перед матчем Команди раніше між собою зустрічалися в 2019 році в рамках кваліфікації Ліги Європи. У Софії матч завершився з рахунком 1:1, а на своєму полі "Зоря" перемогла 1:0 і пройшла в наступний етап.

"Зоря" у першому турі Ліги конференцій розгромно програла норвезькому"Буде-Глімту". У другому турі луганчани вдома поступилися "Ромі".

ЦСКА з рахунком 1:5 програв у 1-му турі "Ромі", а потім зіграв у безгольову нічию з "Буде-Глімтом".

Перед матчем з ЦСКА луганчани в рамках УПЛ пропустили 6 м'ячів від "Шахтаря". А ЦСКА в минулому турі чемпіонату Болгарії переміг "Ботев Пловдив" (3:2).

Обслуговувати поєдинок буде австрійський арбітр Мануель Шюттенгрубер. Автор: Антон Дудар

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