Аллахьяр Сайядманеш в цьому сезоні забив 3 голи / фото zarya-lugansk.com
21 жовтня в Болгарії пройде матч 3-го туру групового етапу Ліги конференцій, в якому луганська "Зоря" зіграє з місцевим ЦСКА.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу ЦСКА Софія - Зоря.
ЦСКА Софія - Зоря: де дивитися матч
Протистояння болгарського українського клубів у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".
Початок зустрічі - о 22.00.
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ЦСКА - Зоря: перед матчем
- Команди раніше між собою зустрічалися в 2019 році в рамках кваліфікації Ліги Європи. У Софії матч завершився з рахунком 1:1, а на своєму полі "Зоря" перемогла 1:0 і пройшла в наступний етап.
- "Зоря" у першому турі Ліги конференцій розгромно програла норвезькому"Буде-Глімту". У другому турі луганчани вдома поступилися "Ромі".
- ЦСКА з рахунком 1:5 програв у 1-му турі "Ромі", а потім зіграв у безгольову нічию з "Буде-Глімтом".
- Перед матчем з ЦСКА луганчани в рамках УПЛ пропустили 6 м'ячів від "Шахтаря". А ЦСКА в минулому турі чемпіонату Болгарії переміг "Ботев Пловдив" (3:2).
Обслуговувати поєдинок буде австрійський арбітр Мануель Шюттенгрубер.