Луганська команда зазнала другої поразки в турнірі.

Луганська "Зоря" провела другий поєдинок на груповому етапі Ліги конференцій. Українська команда приймала в Запоріжжі італійську "Рому", яку влітку очолив легендарний тренер Жозе Моурінью.

Зустріч завершилася розгромом господарів - 0:3.

В першому таймі "Рома" змогла забити швидкий м'яч. В дебюті зустрічі оборона "Зорі" допустила грубу помилку: Ебріма Дарбо розрізав захист луганців і вивів Стефана Ель-Шаараві віч-на-віч з Дмитром Мацапурою. Воротар українського клубу нічого не зміг вдіяти: Ель-Шаараві його обійшов та відправив м'яча в пусті ворота.

Після цього "Рома" почала грати другим номером, а "Зоря" хоч і робила підходи до воріт, проте справжнього гольового шансу до перерви не створила.

В другій половині зустрічі "Рома" ще двічі вразила ворота суперників. Забили англійські футболісти: Кріс Смоллінг та Теммі Абрахам. Останній також влучив у стійку.

"Зоря" не спромоглася навіть на гол престижу. Єдину хорошу нагоду мав Владислав Кочергін, але його удар парирував Руй Патрісіу.

"Зоря" - "Рома" - 0:3

Голи: Ель-Шаараві, 7, Смоллінг, 67, Абрахам, 68

Відео голів.

"Зоря" - "Рома": підсумки матчу

Це була перша зустріч цих команд. Раніше луганський клуб взагалі не перетинався з італійськими колективами в єврокубках.

"Рома" набрала 6 очок після двох турів в групі C. У "Буде-Глімт" та ЦСКА (Софія) по одному очку, а в "Зорі" - 0.

Раніше Жозе Моурінью двічі перемагав "Зорю". Було це восени 2016 року, коли португалець разом з "Манчестер Юнайтед" в рамках Ліги Європи обігрував "Зорю" Юрія Вернидуба (2:0 та 1:0).

В третьому турі 21 жовтня "Зоря" завітає в гості до болгарського ЦСКА.

Автор: Артем Будрін