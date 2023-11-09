Андрій Лунін може вийти в основному складі "Реала" проти "Валенсії".

У середу, 8 листопада, під час тренування перед матчем "Реала" проти португальської "Браги" у рамках 4-го туру Ліги чемпіонів іспанський воротар "вершкових" Кепа Аррісабалага отримав травму.

За інформацією видання Marca, голкіпер пошкодив м'яз правого абдуктора, проте травма не є серйозною. Джерело стверджує, що 29-річний футболіст повинен пропустити наступні 2-3 тижні. Поки що цей діагноз не є остаточним, в клубі досі очікують результати МРТ, які будуть в п'ятницю.

Таким чином, в наступному матчі "Реала" в стартовому складі очікується вихід українця Андрія Луніна. 11 листопада "вершкові" зіграють в рамках чемпіонату Іспанії проти "Валенсії".

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Нагадаємо, у грі Ліги чемпіонів проти португальської "Браги" Лунін зіграв на високому рівні. Українець відбив пенальті на початку гри і зробив кілька видатних сейвів протягом зустрічі, зберігши свої ворота "сухими". Матч "Реала" проти "Браги" завершився перемогою мадридців з рахунком 3:0.

Відзначимо, що після гри головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті сказав, що відбитий Луніним пенальті зіграв ключову роль у цьому поєдинку.

Додамо, що в поточному сезоні Андрій Лунін зіграв три матчі у складі мадридського "Реала".

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