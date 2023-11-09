Андрій Лунін відбив пенальті і зробив кілька відмінних сейвів.

У середу, 8 листопада, мадридський "Реал" обіграв португальську "Брагу" (3:0) в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Головний тренер іспанського гранда Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди. Італійський фахівець зазначив, що ключовим епізодом матчу став відбитий Андрієм Луніним пенальті.

"У Кепи були проблеми на розминці, а Лунін допоміг нам виграти гру, тому що він зробив вирішальний сейв з пенальті. Склад дуже хороший і дає нам можливість боротися у всіх змаганнях", - наводить слова Карло Анчелотті Marca.

Відео дня

Варто відзначити, що спочатку планувалося, що в основному складі "Реала" на матч з "Брагою" вийде Кепа Аррісабалага, проте іспанець отримав пошкодження на передматчевій розминці, і його замінив Андрій Лунін.

За весь поєдинок 24-річний українець відбив пенальті, зробив чотири сейви, один вдалий вихід з воріт, 29 торкань м'яча, 15 з 18 точних передач (83%). Статистичний портал SofaScore оцінив гру Луніна в 8,1 бала. Кращу оцінку отримали тільки два гравці "Реала": Вінісіус Жуніор (9,2) і Родріго (9,0).

Додамо, що "Реал" після 4-х турів очолює турнірну таблицю групи С, вигравши чотири матчі з чотирьох. Мадридський клуб вже гарантував собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Вас також можуть зацікавити новини: